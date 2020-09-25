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Nurgül Yeşilçay dünyaca ünlü markayı ti'ye aldı: Aynısı kaynımgilde de var

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay, paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor. Yeşilçay bu kez ünlü giyim markasının paylaşımını ti'ye aldı

Nurgül Yeşilçay dünyaca ünlü markayı ti'ye aldı: Aynısı kaynımgilde de var
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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen oyuncu Nurgül Yeşilçay, dünyaca ünlü giyim markasının yeni sezon çekimiyle dalga geçti. Yeğeniyle markanın mankenleri gibi giyinip birebir aynı pozu veren Yeşilçay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

'Aynısı kaynımgilde de var' pozu

Ünlü oyuncu paylaştığı fotoğrafa, "Aynısı kaynımgilde de var" pozu. Önemli not: Vatka olarak evdeki çorba taslarından faydalanabilirsiniz." yazdı.

"Aynısı olmuş"

Nurgül Yeşilçay'ın çok beğenilen bu paylaşımı için  takipçileri, "Aynısı olmuş", "Hiçbir farkı yok" şeklide yorumlar yaptı.

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