search menu
search
close

Karabiberim klibinde oynayan İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı!

Serdar Ortaç'ın 1994 yılında çıkan 'Karabiberim' şarkısının klibinde yer almasıyla ünlenen İlknur Soydaş, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Karabiberim klibinde oynayan İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı!
-A A+

İş insanı Cem Pole ile evlenen ve uzun bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu İlknur Soydaş, 10 yıl sonra setlere dönme kararı aldı. Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle ünlenen Soydaş, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

"Setleri çok özledim"

Habertürk'te yer alan habere göre; setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, "Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Çok özledim setleri. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam." dedi.

Karabiberim'deki sahne ile şöhreti yakaladı

1994’de ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde rol alan Soydaş, Serdar Ortaç'ın, göbeğinden zeytin yediği sahne ile döneme damgasını vurmuştu.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
55'lik model yeni yaşını yarı çıplak küvet pozuyla kutladı! 55'lik model yeni yaşını yarı çıplak küvet pozuyla kutladı!
Magazin
Hamilelikte fazla kilo, idrar kaçırmayı tetikliyor! Hamilelikte fazla kilo, idrar kaçırmayı tetikliyor!
Sağlık
En Güncel Galeriler
'Kısmetse Olur' gelin adayının inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu!
'Kısmetse Olur' gelin adayının inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu!
Bir döneme damga vuran 'Acemi Cadı' oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Bir döneme damga vuran 'Acemi Cadı' oyuncuları yıllar sonra buluştu!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Burcu'nun denizde zor anları! Bikinisiyle fena yakalandı!
Serenay peş peşe deniz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Serenay peş peşe deniz pozlarını paylaştı! Beğeni butonu çöktü!
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu üstsüz güneşlenirken yakalandı!
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, pozlarıyla göz kamaştırdı!
Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, pozlarıyla göz kamaştırdı!
Önceki Haberler
Dudak kenarındaki çizgilerinizi tek hareketle yok edin!
Dudak kenarındaki çizgilerinizi tek hareketle yok edin!
Avşar kızından cesur güneş banyosu pozu!
Avşar kızından cesur güneş banyosu pozu!
Vefat eden oğlunun doğum gününü kutlayan Ebru Şallı yürekleri dağladı!
Vefat eden oğlunun doğum gününü kutlayan Ebru Şallı yürekleri dağladı!
Sabah koşturmasında midenizi güne güzel başlatın!
Sabah koşturmasında midenizi güne güzel başlatın!
Diş ağrısını gidermenin en etkili yolu burada!
Diş ağrısını gidermenin en etkili yolu burada!
Mest eden tat: Orman meyveli pavlova
Mest eden tat: Orman meyveli pavlova
Sofralarda hafiflik: Zeytinyağlı biber dolması
Sofralarda hafiflik: Zeytinyağlı biber dolması
15 milyonluk son defilesini yapan ünlü modacı, gözyaşlarını tutamadı!
15 milyonluk son defilesini yapan ünlü modacı, gözyaşlarını tutamadı!
Yorumlar