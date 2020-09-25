Karabiberim klibinde oynayan İlknur Soydaş yıllar sonra ortaya çıktı!

İş insanı Cem Pole ile evlenen ve uzun bir süredir ortalarda görünmeyen oyuncu İlknur Soydaş, 10 yıl sonra setlere dönme kararı aldı. Serdar Ortaç'ın Karabiberim klibiyle ünlenen Soydaş, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

"Setleri çok özledim"

Habertürk'te yer alan habere göre; setleri çok özlediğini açıklayan oyuncu, "Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Çok özledim setleri. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam." dedi.

Karabiberim'deki sahne ile şöhreti yakaladı

1994’de ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde rol alan Soydaş, Serdar Ortaç'ın, göbeğinden zeytin yediği sahne ile döneme damgasını vurmuştu.