Dudak kenarındaki çizgiler için yüz egzersizleri mucizeye şahit olun!

Zaman içerisinde yaşlanmaya bağlı olarak dudak kenarındaki çizgilerde belirginleşmeye başlamaktadır. Sigara tüketimi, yaşlılık, yetersiz su içme ve yanlış yatma pozisyonlarından kaynaklanan dudak kenarı çizgisi oldukça neyazık ki hoş olmayan bir görünütüye sebebiyet veriyor. Bu görüntüden evde uygulayacağınız egzersizler sayesinde kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Üstelik oldukça basit! Düzenli olarak uyguladığınız taktirde sonuca siz bile inanamayacaksınız! Peki dudak kenarındaki çizgiler için yüz egzersizleri nasıl yapılır? diyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

TROMPETÇİ EGZERSİZİ

Ağzınızdan nefes alın ve havayı ağzınızda tutup trompette bir nota çalmayı deniyormuş gibi yanaklarınızı şişirin. Gerekirse burnunuzdan nefes alarak 60 saniye tutun, ardından ağzınızda tuttuğunuz havayı burun deliklerinizden yavaş yavaş verin. 5 kere tekrar edin. Bu egzersiz ağzınızın kenarındaki çizgileri kaldırıp yanaklarınızı sıkılaştırmaya yardımcı olacaktır.

MASAJ YAPIN

Parmak uçlarınızı kullanarak ve hızlı dairesel hareketle ovuşturarak bölgeye mesaj yapın. Yukarı, dışa doğru masaj yapın ve ağız kenarındaki çizgilerin etrafındaki kasları hissetmeye çalışın, ardından onları hafifçe çekin ve düzleştirin. Gözlerinizi kapatıp derin nefes alırken yüzünüzde dolaşan taze oksijeni gözünüzde canlandırın.

YÜZÜNÜZÜ EKŞİTİN

Bu, ağız kenarındaki çizgileri azaltmak için dudak bükme egzersizidir. Dudaklarınızı ağzınızın içine kıvırın, bir arada ve sıkışmış kalmaları için hafifçe sıkın. Keskin biçimde soluk verin ama ağzınızı kapalı tutun; bu, ağız kenarınızdaki cildin balon gibi şişmesine neden olacaktır. 4’e kadar öyle tutun, ardından tamamen soluk verin ve ağzınızı gevşetin. 10 kere tekrarlayın.

ALAY ETME EGZERİSİZİ İLE MUCİZEYE ŞAHİT OLUN

Orta parmaklarınızı iki burun kenarınızın dış kenarının hemen altına yerleştirip içeri ve aşağı bastırın. Parmaklarınızı kaldırmadan, üst dudağınızı alaylı gülümseme yaparak ve burnunuza kaldırarak sıkıştırın. Parmak uçlarınızın altındaki derinin çekildiğini hissetmelisiniz. Nefes alın ve alay etme ifadenizi 6 saniye tutun. 10 kere tekrar edin. Bu egzersizi ayna karşısında yapmak, doğru kası izole etmenize ve gereksiz kasları kasmanızı engellemenize yardımcı olacaktır.

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