Elizabeth Hurley'den olay küvet pozu yaş gününü böyle kutladı!

Güzelliği ve düzgün fiziği ile her daim gözleri üzerine çeken ünlü model Elizabeth Hurley 55. yaş gününü paylaştığı küvet pozu ile kutladı. Hurley, küvet içinde köpük banyosu yaparken ellerini ve bacağını havaya kaldırarak poz verdi. Paylaşıma saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

Küvet pozuyla olay oldu

Model, küvet içinde köpük banyosu yaparken ellerini ve bacağını havaya kaldırarak poz verdi.Hurley paylaşma, "Doğum günüm kutlu olsun, pandemi nedeniyle evde kalmak zorunda olduğumuz süre zarfında başta 80 yaşındaki annem ve 18 yaşındaki oğlum olarak bu kutladığımız beşinci doğum günü oldu" notunu yazdı. Sağlıklı olduğu, iyi bir ailesi olduğu ve iyi arkadaşlara sahip olduğu için çok minnettar olduğunu söyleyen Liz, pandeminin bir an önce bitip hayatın normale döneceğini umduğunu da söyledi.

Paylaşımına yorum ve beğeni yağdı

Hurley'in kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan fotoğrafına sayısız yorum yapıldı. Fotoğrafı gören bir takipçisi "Hayatımda gördüğüm en iyi 55" derken başka bir takipçisi de "Kesinlikle 20 yaşından büyük gözükmüyorsun, gençlik kaynağı" yorumunu yaptı.

''Doğum günün kutlu olsun ikizim''

Modelin 18 yaşındaki oğlu Damian ise araçtan inerken annesinin elini tuttuğu fotoğrafı paylaşarak, "Doğum günün kutlu olsun ikizim. Seni seviyorum anne" dedi. Damian, bu paylaşımıyla annesinin genç görünmesine de gönderme yaptı.