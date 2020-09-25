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Fırında sütlü kabak nasıl yapılır az kalorili muhteşem lezzet!

Diyet yapanların gönül rahatlığıyla tüketebileceği, leziz mi leziz fırında sütlü kabak tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İşte enfes fırında sütlü kabak tarifi...

Fırında sütlü kabak nasıl yapılır az kalorili muhteşem lezzet!
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Dolmasıyla, mücveriyle sofralarımızdan eksik olmayan kabağı bu sefer farklı bir şekilde pişirmeye ne dersiniz? Çok hafif, çok doyurucu fırında sütlü kabak tarifi sizi mest edecek! Bu tarifi yemelere doyamayacak olmanızın nedeni sütle pişiyor olması. Peki fırında sütlü kabak yemeği nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte muhteşem fırında sütlü kabak yemeğinin yapılışı...

Fırında sütlü kabak malzemeleri:

4 adet orta boy kabak
2 adet yumurta
2 su bardağı süt
1 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 çay kaşığı kuru kekik
1 daltaze biberiye(arzuya göre)
1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

200 gram rendelenmiş kaşar peyniri
1 avuç doğranmış dereotu

Nasıl yapılır?

Bir kabın içerisine süt ve yumurtayı çırpın. İçerine sıvı yağ, tuz ve baharatları ekleyin. Biberiyeyi de ekleyerek karıştırın. Kabaklarınızı yıkayın ve kabuklu bir şekilde orta kalınlıkta dilimler elde edecek şekilde kesin. Fırın kabının tabanına kabakları dizin. Üzerine hazırladığınız sıvı karışımdan birkaç kepçe gezdirin. Ardından üzerine kaşar peyniri ve dereotu serpin. Tüm malzemeler bitene kadar işlemi tekrar edin. 150 derecelik fırında üzeri kızarıp kıvamı yoğunlaşana kadar 40 dakika pişirin. Ardından çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

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