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Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan muhabirlere tehdit!

Sunucu Ece Erken ile sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu Nişantaşı'nda bir kafede görüntülendi. Görüntülendiğini farkeden Mahmutyazıcıoğlu muhabirleri tehdit etti.

Ece Erken'in sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan muhabirlere tehdit!
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Ünlü sunucu Ece Erken, evliyken ilişki yaşamaya başladığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile Nişantaşı'nda bir kafede görüntülendi. Fotoğraflarının çekilmesinden rahatsız olan Mahmutyazıcıoğlu, yerinden kalkarak olay çıkardı.

"Sizinle hesaplaşacağım"

Milliyet'te yer alan habere göre: Kafede bir ara romantik anlar yaşayan çiftten Erken, elini sevgilisinin omzuna attı. Bu esnada görüntülendiklerini anlayan Şafak Mahmutyazıcıoğlu masadan kalkarak tatsızlık çıkardı. Mahmutyazıcıoğlu, "Bizi izin almadan çekemezsiniz" dedi.

Gazetecileri tehdit etti, Ece izledi

Ünlü avukat, "Beni şu an belki Marmaris'te biliyorlar. Bunu yapamazsınız. Sizinle hesaplaşacağım. O fotoğrafları silmeyin de bakalım neler oluyor?" diye tehdit etti. Öte yandan Ece Erken ise sevgilisi olaylar sırasında yerinden dahi kalmadan izlemesi dikkat çekti. 

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