Doğru seks pozisyonları ile kilolarınızdan kurtulun!

Kilo vermenin birçok yöntemi olduğunu biliyoruz. Hepsini pratikte uygulamasak bile bu yöntemleri artık hepimiz ezberlemiş durumdayız. Peki seksin de yağ yakmada ve fazla kilolarınızdan kurtulmaya bir çare olabileceğini düşündünüz mü? Eğer spor yapma alışkanlığınız yoksa size ilgi çekici gelebilecek bu haberimizde seksin kardiyo yerine geçebilecek pozisyonlarını okuyabilirsiniz. İşte seksi zayıflamanın bir formülü olarak görüp uyguladığınız takdirde sıkılaşıp güçlü kaslara sahip olabileceğiniz tavsiyeler..

-Misyoner pozisyonunda yapılan cinsel birlikteliklerde ayakların havada olması durumunda daha sıkı bir vücuda sahip olma şansınız var.

-Lotus pozisyonunda partnerinizle romantik bir seks deneyimi sağlarken aynı zamanda kalçalarınızın şekillenip sıkılaşmasını da sağlayabilirsiniz.

-Güçlü karın kaslarına sahipseniz ve sıradan sekse alternatif arıyorsanız ayakta seks yaparak karın ve bacak kaslarına etkisi tartışılmaz olan bu pozisyonu deniyebilirsiniz.

-Fazlaca pratik yapmanız gereken ve dayanıklılık isteyen köprü pozisyonunda yağ yakımı konusunda başarı sağlayabilirsiniz. Bu pozisyonu denemek için sırt üstü yere uzanarak ellerinizle ayaklarınızı kullanının ve kendinizi yukarı kaldırın.

-Kovbopy pozisyonu denilen pozisyonda ise egemenlik kadında oluyor. Kalça yağlarınızı eritmede etkili olacak bu pozisyonda kadının üstte olacakk şekilde ve dizlerini yatağa sabitlemesi yeterli. Bu klasik pozisyonda ayrıca alt karın kasları ve pelvis kasları da çalışıyor.