Patatesli bazlama tarifi kahvaltının keyifli hali!

Kahvaltı sofralarınızda yeni bir lezzet açmaya ne dersiniz? Çabucak hazırlayabileceğiniz bu şahane lezzete bayılacaksınız. Sıcacık bir demli çayın yanında tüketebileceğiniz bu tada misafirleriniz de bayılacak. Peki patatesli bazlama nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda patatesli bazlama tarifi. Şimdiden afiyetler olsun!

MALZEMELER:

1 çay bardağı süt,4 su bardağı un,1 su bardağı su,1 silme tatlı kaşığıtuz,1 paket yaş maya, 5 adet büyük boy patates,1 avuç ince doğranmış maydanoz,1 çay kaşığı karabiber,1 tatlı kaşığı kuru nane,2 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI:

Ilık su, ılık süt, tuz ve mayayı karıştırın. Unu azar azar ilave edip yoğurarak ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hazırladığınız hamurun bulunduğu kabın ağzını streç filmle kaplayın. Sarıp sarmalayın ve ılık bir yerde yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Hamur mayalanırken içini hazırlayın. Patatesleri haşlayıp püre yapın. İçine ince doğranmış maydanoz, baharatlar ve zeytinyağını ekleyip, karıştırın.

Hazırladığınız patatesli harçtan mandalina büyüklüğünde toplar yapın.

Hamur mayalanınca, hamurdan patatesli harçla eşit sayıda olacak şekilde mandalina büyüklüğünde toplar yapın.

Her bir bezeyi pasta tabağı büyüklüğünde açın. Ortasına patatesli harçtan koyun ve tekrar kapatıp, hamuru yuvarlayın.

Bir merdane yardımıyla hamuru tekrar pasta tabağı büyüklüğünde açın ve bir buzdolabı poşetinin üstüne koyun.

Bu şekilde tüm malzemeyi hazırlayın, aralarına yapışmamaları için buzdolabı poşeti koymayı ihmal etmeyin.

Buzluğa kaldırın. Pişireceğiniz zaman çıkartın. Hafif yağlanmış tavada arkalı önlü güzelce pişirin ve ılık olarak servis edin.