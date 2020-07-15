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Kavunlu sorbe nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!

Sadece 3 malzemeyle şahane bir sorbe yapmaya ne dersiniz? Bu kavunlu sorbe tarifine mest olacaksınız! İşte püf noktalarıyla kavunlu sorbe tarifi...

Kavunlu sorbe nasıl yapılır kaşık kaşık lezzet!
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Yazın içimizi ferahlatan dondurmayı sevmeyen insan yoktur. Meyveli sorbe tarifleri de dondurmanın en güzel hali. Sıcak havalardan bunaldığınızda çabucak hazırlanabilen, tadına doyum olmayan bir kavunlu sorbe tarifini sizin için araştırdık. Üstelik sadece 3 malzemeli. Sorbe yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta kavunun yeşil kısımlarını sorbe için kullanmamak. Kavunlu sorbe tarifi içeriğimizin devamında...

Malzemeler:

1,5 kilogram kavun
1 su bardağı su
1 adet limonun suyu

Yapılışı:

Kavunu ortadan ikiye bölün. Çekirdeklerini temizleyin. Çekirdeklerini iyice temizlediğiniz kavunların kabuklarını soyun. Yeşil kısımlarını almamaya özen gösterin. Kavunları minik parçalar halinde dilimleyin. Blenderın içerisine koyun ve kavunlarınızı püre haline getirin. Püre haline geldiğinde su ve limon suyunu ekleyip, karıştırın.

Dondurma makineniz varsa; 10 dakika orta hızda karışım yoğunlaşana kadar işleyin. Karışımı orta boy bir kaba yerleştirip, derin dondurucuda 24 saat bekletip servis edin. Dondurma makineniz yoksa; sorbeyi bir cam kasenin içine koyun. 1 saat arayla çıkarıp, hızla karıştırıp tekrar dondurucuya yerleştirin. Bu işlemi 3 kez tekrarladıktan sonra 12 saat dinlemeye bırakın. Sorbe kıvamını aldığında servis edebilirsiniz.

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