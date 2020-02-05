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Gökçe Özyol kimdir alkollü araç kullanınca hapis cezası aldı!

Yıllar önce eşine şiddet uygulayan Gökçe Özyol, alkollü araç kullanınca hapis cezası aldı.

Gökçe Özyol kimdir alkollü araç kullanınca hapis cezası aldı!
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Yahşi Cazibe ve No 309 gibi dizilerdeki karakterlerde yer alarak izleyici tarafından çok sevilen ünlü oyuncu Gökçe Akyol İstanbul Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya verdiği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Fakat daha önce eski eşini darp ettiği ortaya çıkan oyuncu hapis cezasına çarptırıldı.

Ertelenen suçu ortaya çıktı 

Sabah'ta yer alan habere göre: Oyuncu, 2013 yılında eski eşi Gökçe Aytaç Özyol'u darp edince mahkemelik oldu. Oyuncu, o dönem 1 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak ilk suçu olduğu için cezası 5 yıl boyunca denetim altında tutulmaya çevrilmişti. Özyol, bu kez Kadıköy'de alkollü araç kullanırken yakalandı. Mahkeme, oyuncuya verdiği 25 gün hapis cezasını 500 lira adli para cezasına çevirdi. Ancak mahkeme, sanatçının geçmişte de ertelenmiş cezası olduğu için onu da onadı. Özyol, 1 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Gökçe Özyol kimdir alkollü araç kullanınca hapis cezası aldı!

Gökçe Özyol kimdir? 

Gökçe Özyol, 2 Aralık 1972 yılında dünyaya geldi. Özyol, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film Animasyon Bölümünü bitirdi. İki Aile dizisiyle oyunculuk hayatı başladı ve Çeşitli dizi ve sinema filmlerinde oynadı. Yahşi Cazibe dizisindeki Barış karakteriyle ünlendi. Alemin Kıralı dizisinde de konuk oyuncu olarak rol alan oyuncu, Ali Ayşe'yi Seviyor dizisinde de Bekir karakterini canlandırdı. Gökçe Özyol son olarak Furkan Palalı ve Demet Özdemir'in rol aldığı No:309 dizisinde oynadı. 2011 yılının haziran ayında Gökçe Aytaç'la evlenmiştir. Ancak çift 2013 yılında boşandı.

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