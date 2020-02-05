Ceviz suyunun faydaları neler kötü kolesterolü düşürüyor!

Ceviz, insan sağlığı için tüketilmesi elzem olan besinlerden biri. Ceviz suyu da en az ceviz kadar vücuda fayda sağlıyor. Aç karna içilen 1 bardak ceviz suyu kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor. Tam bir şifa kaynağı olan ceviz suyunun yararı bununla sınırlı değil. İşte ceviz suyunun mucizevi faydaları!

Kötü kolesterolü düşürür

Ceviz suyunun en önemli özelliği kolesterolü ciddi seviyede düşürmesidir. Aç karna içilen 1 bardak ceviz suyunun kolesterol seviyesini düzenler. İçerdiği faydalı vitaminler sayesinde kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp sağlığına da bir kere daha yarar ve kalp krizi riskini azaltır.

Stresi azaltır

Sinir sistemine iyi gelir. Ceviz suyu bu yönüyle anti-stres özelliği taşır. Sinir sisteminizi işlemesi gerektiği yönde düzene sokarak sizi rahatlatır.

Kalp sağlığını koruyor

Kalp sağlığına iyi gelir. Kalbe fazlasıyla iyi olduğu bilinen ceviz suyu kalp fonksiyonlarını düzenler ve kalp sağlığını arttırır. Ayrıca kalp damarlarının iyi işlemesine de yardımcı olur.

Kansere kalkan olur

Kanseri önler. Cevizin tek başına da kanseri önleyici özelliği olduğu bilinen bir durumdur ve ceviz suyunun da kanseri önleyici bir etkisi vardır.

Karaciğeri güçlendirir

Karaciğeri güçlendirici vitaminlere sahiptir. Hormonları dengeler ve bu şekilde karaciğer daha da güçlenir.

Tiroite iyi gelir

Ceviz suyu tiroit hastalığına da birebirdir. Tiroit hastalığı olan kişiler bol bol ceviz suyu tüketmeli.

Sağlıklı kilo kaybını destekler

Kilo vermeye yardımcı olur. Ceviz suyu cevizin içindeki kilo vermeye yardımcı sağlıklı yağ özlerini suya salmasından dolayı, kilo vermeye yardımcıdır. Kilo verme sürecinde düzenli tüketeceğiniz ceviz suyu yağ yakımını hızlandırır.

Cilt sağlığı

Ceviz suyunu düzenli tükettiğinizde cildinizin neme doygun, daha canlı ve parlak olmaya başladığını hissedersiniz. Ayrıca mantar, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarını da iyileştirir.