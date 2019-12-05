Sizi aşktan uzak tutan nedenler yalnızlığa alıştıysanız...

Aşık olmaktan korkmak veya bir ilişkiye kendini hazır hissetmemek zaman zaman herkesin başına gelen bir durum. Peki bu hissi yaşamamıza neden olan şey ne? Aşktan uzak durmanıza sebep olabilecek nedenleri içeriğimizde sıraladık. İşte o nedenler!

Birine hislerini açmaktan korkmak

Birini gerçekten seviyorsanız ona karşı duvarlarınızı dik tutmak ve kalbini korumak neredeyse imkansız. Sevgi dolu bir ilişkide savunmasız olduğunuzu hissetmek ve bunun beraberinde gelen kontrolü kaybetme korkusu sizi aşktan alıkoyuyor.

Yalnızlığa alışmak

Yalnızlığa alışmak aştan uzak durma sebeplerinizden biri olabilir. Aşk, başka bir kişinin özel hayatınıza zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak dahil olmasına izin vermenizi gerektirir. Yaşam alanlarına, zamanlarına ve duygusal mevcudiyetlerinde yalnızlığa alışmış bir insan, aşk kavramı ile zor anlar yaşayabilir.

Ayrılık korkusu

Bazı insanlar ilişkinin ayrılıkla sonlanacağını düşünüp, bu acıyı hiç yaşamamak için aşka hiç yaklaşmıyor. Bazıları için ayrılık ihtimali dayanılmaz.

Geçmiş ilişkiler

Geçmişinizde yaşadığınız travmalar ya da hala geçmişinizin aklınızı kurcalaması bir sonraki ilişkinizde de aynısını yaşayacağınız yanılgısına neden olacağından sizi aşktan uzak tutabilir.