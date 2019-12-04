Kilo verdiren besinler neler sağlıkla kilo vermenin sırrı burada!

Sabah erken saatlerde tükettiğiniz besinler çabucak kilo vermenizi sağlayabilir. Bu besinler içerdiği faydalı mineraller ve vitaminlerin yanı sıra yağ yakımı hızlandırarak kilo verme sürecinizde etkili oluyor. Peki kilo vermeniniz sağlayacak olan besinler nelerdir? İşte beslenmenize ekleyeceğiniz, yağ yakmanıza yardımcı olacak besinler...

Lor peyniri

Bağışıklık sistemini güçlendiren önemli yiyeceklerden biri olan lor peyniri, kas sakatlıklarının tedavisinde de oldukça etkili bir besin kaynağı. Düşük kalorisiyle kilo vermenize büyük katkı sağlayacak.

Yumurta

Yumurta içerdikleriyle protein ve vitamin kaynağı bir besin. Yumurtayı sabah uyanır uyanmaz yerseniz gün boyu sizi tok tutacaktır. Bu şekilde daha uzun süre tok kalabilir, kilo verebilirsiniz.

Kahve

Kahve, içindeki kafein oranı sebebiyle genellikle sağlıksız gözüyle bakılan kahve, aslında dünyadaki en iyi antioksidan kaynağıdır ve yağ yakmanıza yardımcı olur. Bu şekilde kilo vermenizi hızlandırır.

Yoğurt

Sabah erken saatlerde, az miktarda tüketilen yoğurt, sindirim sisteminizi rahatlatır. Ancak reflü gibi mide ve gastrit rahatsızlığı olanlara yoğurt tüketimi önerilmez.

Yulaf ezmesi

Sabahları bir miktar sütle tüketeceğiniz yulaf, sizi gün boyunca tok tutacağı gibi enerji depolamanızı da sağlayacaktır.