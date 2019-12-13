Uzun boylu erkekler neden minyon kadınlardan hoşlanır koruma duygusu nedeni!

Uzun boylu erkeklerin yanında sıklıkla minyon tipte kadınlar görmemiz artık bizi şaşırtan bir durum değil. Peki ama uzun boylu erkekler neden minyon kadınlardan hoşlanır? İşte erkeklerin uzun boylu kadınlar yerine daha kısa boylu kadınlardan hoşlanmasının nedeni!

Minyon gençliği

Kaç yaşında olurlarsa olsunlar, minyon kadınlar oldukları yaştan en az 5 yaş kadar daha genç gösterirler. Bu da onları uzun boylu erkeklerin gözünde çekici kılar.

Koruma duygusu

Minyon kadınlar biraz da erkeklerin egosuna hitap ediyor diyebiliriz. Erkekler genlerine işlemiş olan korumacı yapıları ve kendilerini güçlü hissetme arzularını minyon kadınlar ile daha çok hissederler.

Topuklu endişesi

'Topuklu ayakkabı giyse benden daha uzun olur mu?' korkusunu erkeklere yaşatmazlar.

Saç ve ten rengi önemli değildir

Minyon kadınlar saç ve ten rengi farkını ortadan kaldırır. Onların en belirgin özelliği minyon olmalarıdır. Bu sebeple erkekler tercihlerini minyon kadınlardan yana kullanır.

Sarılmak mükemmeldir

Kısa boylu kızlar erkekte onları kollama, sarma kucaklama duygusu uyandırır. Bu da erkeklerin cezbeden bir özellik olarak ortaya çıkıyor.