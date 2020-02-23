Merkür retrosu nedir yeni projeye başlamak için kötü bir zaman!

Merkür retrosu ya da gerilemesi astrolojiye inananlar için hayatımızı etkileyecek olayları yaratacak. Özellikle bu durumun olumsuz etkileri olacağına dair bir inanış var. Peki merkür retrosu hayatımızı düşünüldüğü gibi olumsuz mu etkileyecek? İşte merkür gerilemesi hakkında doğru bilinen yanlışlar!

Yeni projeye başlamak için kötü bir zaman olabilir

Bu dönemde yeni bir projeye başlamak iyi bir fikir olmayabilir. Merkür retrosu bir şeyleri yavaşlatabilir veya bazı aksaklıklar yaşanabilir ancak retroya rağmen hayat devam ediyor. Açık fikirli ve esnek olmaya çalışırsanız planlarınız tıkır tıkır işlemeye devam edecek ve emeklerinizin karşılığını alacaksınız.

Eski sevgilinize yeniden aşık olabilirsiniz

Merkür retrosuyla birlikte çokça geçmişi düşündüğümüz için eski ve bastırdığımız duygularımız gün yüzüne çıkabilir; bununla birlikte eski sevgilinizden, eski flörtünüzden haber alabilirsiniz veya siz bir hamlede bulunabilirsiniz. Ancak sadece eski pozitif duygularınızı değil eski negatif duygularınızı da beraberinde getirebilir. Yani bir zamanlar aşık olduğunuz adama olan aşkınızla birlikte bitirme sebebiniz de gün yüzüne çıkabilir. Kısacası, hala ona aşık değilseniz bir anda retrodan dolayı aşık olmanız mümkün değil.

Randevularınız kötü geçebilir

Retro sürecinde biriyle tanışıp ilişkiye başlamanız normalden daha hızlı sürede olabilir. Yaygın bir inanışa göre retroyla gelen retroyla gider; yani retroda başlayan ilişkiler mutlu bitmez. Ancak retroda başlayıp mutlu mesut devam eden birçok ilişki var.

Merkür retrosunda ayrılık uzun sürmüyor

Partnerlerimizle veya flörtlerimizle Merkür retrosunda çok fazla tartışma yaşayabiliriz. Normal zamanlarda ayrılmak yerine uzlaşırken Merkür yavaşladığında toksik partnerinizle ilgili gerçeği görmeniz veya aslında istediğinizin bu olmadığını fark etmeniz muhtemel. Retrolar gözden geçirmek ve yeniden değerlendirmek için çok iyi zamanlardır. Yani retroda ayrıldığınızda bu kalıcı bir ayrılık olabilir ama bunun suçlusu retro değil, tam tersi retro gerçeği görmenizi sağladığı için sizin tarafınızda.

Seyahatleriniz kaosa dönüşebilir

Ne zaman dönüşmüyor ki? Merkür retrosu beklenmedik aksaklıkları önünüze getirebilir. Rötarlar, gecikmeler, arızalar yaşanabilir. Ancak beklenmedik aksaklıklar her zaman olur. Sadece retro sırasında bu olasılık biraz daha arttığı için biraz temkinli davranın, evden erken çıkın ve daha fazla önlem alın mesela.

Retroda asla imza atmayın veya yatırım yapmayın

Yukarıda da söylediğimiz gibi hayat devam etmek zorunda. Sürekli imza attığınız bir işiniz olabilir veya çok güvendiğiniz bir yatırım olabilir. Bu durumda retro size engel değil. Güneş ve Merkür retrosu hizalanmışsa rahat olabilirsiniz. Veya Ay Boğa, Yengeç, Yay veya Balık'taysa yine sorun yok. Bir hata yapmadığınızdan emin olmak istiyorsanız güvendiğiniz bir iş arkadaşınıza veya aile üyenize danışabilir, onlardan bir göz gezdirmesini isteyebilirsiniz.