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Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı

Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozu ile yine adından söz ettirdi. Paylaşımına beğeni yağdı.

Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı
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Sosyal medyayı aktif olanrak kullanan isimlerden biri olan Hadise, son olarak siyah derin yırtmaçlı kıyafetiyle verdiği pozları paylaştı. Hadise'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. 

Beğeni butonunu çökertti 

Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise, "Off to..." notuyla derin yırtmaçlı pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşımlarını yoruma kapalı yapan Hadise'nin fotoğrafları kısa sürede 261 bin beğeni aldı.

Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı ortaya çıktı 

Birkaç gündür aşk hayatıyla gündeme gelen Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin ilişkisini Hadise'nin Yıldırım'ın köpeğiyle çektirdiği pozları kalp emojisiyle paylaşmasıyla ortaya çıktı. İlişkileri hakkında açıklama yapmayan ikili, ailelerini de tanıştırdı.


İşte Hadise'nin o paylaşımları... 

Hadise'nin Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarına beğeni yağdı

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