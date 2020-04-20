Kahve maskesi nasıl yapılır selülitlere veda edeceksiniz!

Yaz sezonuna yaklaşırken selülit sorununuzla nasıl baş edeceğinizi düşünüyorsanız bu haberimiz size göre. Selülitlerden kurtulmak için aslında pek çok yöntem var. Kahve, birçok nedenden oluşabilen selüliti yok etmede en etkili doğal ürünlerden. Sadece iki üründen oluşan kahve maskesiyle selülitlerinize elveda diyebileceksiniz. İşte selülit düşmanı kahve maskesi tarifi!

Selüliti ortadan kaldıran kahve maskesi

Malzemeler:

1 su bardağı Hindistan cevizi yağı

1 su bardağı taze çekilmiş kahve

Selülit maskesi nasıl yapılır?

Malzemeleri iyice iç içe geçene kadar karıştırın. Fazla bir karışım elde edeceksiniz. Hazırladığınız karışım iki uygulama için size yetecektir. Kullandıktan sonra, kalan karışımı kapaklı bir kapta hava almayacak şekilde saklayabilirsiniz.

Maskenizi nasıl uygulayacağınıza gelelim. Kahve maskesini kuru cildinize parmak uçlarınızla masaj yaparak yedirin. Sorunlu bölgenin her yerine dairesel hareketlerle masaj yapın. 5-10 dakika masaj yaptıktan sonra soğuğa yakın derecede ılık su ile yıkayın. Temiz bir havlu ile kurulayın. Bu işlemi haftada 3 defa uygulayabilirsiniz.