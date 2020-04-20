Didem Soydan kimdir yarı çıplak pozu sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Didem Soydan son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Soydan'ın yarı çıplak halde köpeğini öperken paylaştığı fotoğrafına beğeni yağdı.

Yarı çıplak pozu sosyal medyayı salladı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında korunmak için vaktini evinde geçiren ünlü model Didem Soydan, bordo mayosu ve mavi çoraplı kombiniyle yatağın üzerine uzanıp köpeğini öptü. Soydan'ın bu paylaşımına kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Bunun yanı sıra paylaşımına yapılan yorumlara da kısıtlama getirdi.

Didem Soydan kimdir?

Didem Soydan 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeniyken baba tarafı Arnavutluk'tan göç ederek İstanbul'a yerleştiler. 19 yaşında ilk defile deneyimini yaşayan Didem Soydan ardından Hakan Yıldırım, Özlem Süer gibi birçok başarılı modacının defilesine çıkma fırsatı yakaladı ve Fashion Week defilelerinde en çok tercih edilen modeller arasında yer aldı.Üniversite zamanında çalıştığı mağazada Umut Eker'le tanışan Soydan, modacı Eker'le birçok iş yaptı. İkilinin şu an birlikte açtıkları bir mağazaları var. 2014 yılında İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da boy gösteren Soydan,Calzedonia Summer Show'a çıkan ilk Türk manken oldu.