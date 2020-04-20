Danla Bilic kimdir takipçisinden gelen çirkin mesajları ifşa etti!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic sosyal medyadan kendisine gelen çirkin mesajları sonunda ifşa etti. Snob Magazin'in haberine göre; 25 yaşındaki sosyal medya fenomeni, bir süredir Emre adlı bir erkekten cinsel içerikli mesajlar alıyordu. Bilic bu mesajlara daha fazla dayamadı ve sosyal medya hesabından gelen çirkin mesajları ifşa etti.

'Tangalarını göstersene' diye mesaj attı

Kendisine taciz içerikli mesajlar gönderen kişiyi ifşa eden Bilic, "Emre çok ayıp değil mi aylardır?" diye gelen mesajları ifşa etti. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'e "tangalarını göstersene" diye yazan sapığa Danla'nın takipçilerinden de tepki yağdı.

Peki Danla Bilic kimdir?

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir.Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu. Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır. Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmaktadır.