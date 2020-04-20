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Survivor 2020'de kim diskalifiye olacak Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama istemediğimiz şeyler oldu!

Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan yayınlanan Survivor Panorama canlı yayına bağlanıp Survivor'la ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Survivor 2020'de kim diskalifiye olacak Acun Ilıcalı'dan bomba açıklama istemediğimiz şeyler oldu!
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Acun Ilıcalı, TV8'de yayınlanan' Survivor Panorama' programına bağlanıp Survivor'la alakalı çok önemli açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Oyunda istemediğimiz şeyler oldu" deyip açıklama yaptı.

''Yarın çok acayip şeyler olacak'' 

Kendi Instagram sayfasında da canlı yayında olan Acun Ilıcalı şu açıklamaları yaptı: "Sıkıntılar var. Oyunda istemediğimiz şeyler oldu. Diskalifiye olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ödül çok önemliydi. Tansiyon yükseldi. İki takım da kazanmak isteyince ortaya kıvılcımlar çıktı. Birazdan toplantı yapacağız. Yarınki bölümümüzde sıkıntılar var. Sercan oynayamıyor ama kötü değil. Yarın çok acayip şeyler olacak. Sercan oynamayacak."

''Ödülü duyunca yarışmacıların psikolojisi değişiyor'' 

"Ödül çok büyüktü. O kadar büyüktü ki tansiyon yükseldi. Ödül, Dominik'in en güzel 2-3 evinden biri. Benim geçenlerde Instagram'a koyduğum ev. Şöyle anlatayım. Ödülü duyunca yarışmacıların psikolojisi değişiyor. Bir taraf çok mutlu oluyor. Diğer tarafta da Sercan oynamayacak diye demorileze olanlar var."

 

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