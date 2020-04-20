Dışişleri Bakanlığı Karayip'lerde kalan Türkler için Acun Ilıcalı'dan yardım istedi!

Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında çeşitli sebeplerle bulunan Türk vatandaşları THY'nin düzenlediği özel seferlerle ülkeye getirilirken THY'nin uçmadığı noktalardan birinde kalan Türkler için de Acun Ilıcalı devreye girdi. Ilıcalı, Dışişleri Bakanlığı'ndan kendisine ulaşıldığını ve Karayipler'de THY'nin uçmadığı bir adada mahsur kalan Türkleri kurtarmak için kendisinden yardım istendiğini bu konuda çalışma yaptıklarını ifade etti.

''Karayiplerde kalan vatandaşlarımıza uçak yollamaya çalışacağım''

Ünlü televizyoncu, Dışişleri Bakanlığı ile yaptığı görüşmeleri ve Türk vatandaşlarını kurtarma çalışmalarını şu sözlerle anlattı: "Burada kalan bizim çalışanlarımız ve vatandaşlarımız var. Bununla ilgili çözüm arıyoruz. Karayipler'de de mahsur kalan vatandaşlarımız varmış. Onlara da bir şekilde uçak yollamaya ve vatana döndürmeye çalışacağım. Teknik bir problem olmazsa buradan bir uçak yollayım aldırıp Türkiye'ye döndürmek istiyorum. Çok zor durumdalarmış. Bu konuda Dışişleri Bakanımız olağanüstü çalışıyor. Öyle bir Dışişleri Bakanımız var ki sabahtan akşama kadar ülkemizin hayrına bir şey yapmaya çalışan ve vatandaşımızın hayrına bir şey yapmaya çalışan olağanüstü bir insan. Tanıdığım için de sonuna kadar kefil olabirim. Mevlüt Çavuşoğlu'na buradan sevgiler yolluyorum. Bize her dakika ulaşıyorlar, Dışişleri'nden beni aradılar. Çözüm için beni devreye sokmak istiyorlar. Burada Acun'u kullanmayı istemek bile önemli bir zeka. Burada da elimizden geleni yapacağız.

''THY'nin gitmediği bir nokta''

Güney Amerika'nın biraz üzerinde bir adada vatandaşlarımız var, mahsur kalmışlar. Dominik'e uçakla 2,5 saat uzaklıkta. Biz şimdi onları nasıl alırız da Türkiye'ye yollarız onun derdindeyiz. Oraya THY gitmiyor, öyle bir hat yok. Uçak inemiyor, çocuklar orada kalmışlar. Bana Dışişleri Bakanlığı'ndan ulaştılar, onları kurtarmaya çalışıyoruz. Eğer, ülkesek bir problem olmazsa ne gerekiyorsa yapacağız. Onları kurtaracağız, orada bırakmayacağız. İnşallah Ramazan Bayramı'nda evlerinde olurlar."