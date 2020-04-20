Beren Güney kimdir Aslı Enver'le aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunceri'nin mesajlarını ifşa etti!

Popçu Murat Boz ile bir dargın bir barışık süren ilişkisini geçen yaz noktalayan Aslı Enver gönlünü eski milli basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları iddia edilen ikilinin ilişkilerini gözlerden ırak yaşamak istedikleri ileri sürüldü. Fakat öyle bir şey ortaya atıldı ki yer yerinden oynayacak gibi duruyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan Beren Güney, Kerem Tunceri'nin kendisine attığı mesajları ifşa etti. Tunceri'nin bu konuda açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

Kerem Tunceri'nin mesajlarını ortaya çıkardı

Daha önce Beşiktaşlı futbolcu Elneny’i sosyal medya hesabından ifşa eden Beren Güney bugün Aslı Enver ile hakkında aşk dedikoduları çıkan Kerem Tunçeri’nin kendisine attığı mesajları ifşa etti. Kerem Tunçeri’nin kendisine DM’den yürüdüğünü iddia eden Beren Güney, mesajların fotomontajı olduğunu söyleyenler için ise video çekerek paylaştı.

Aslı'nın gönlünü Kerem'e kaptırdığı iddia edilmişti

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, güzel oyuncu gönlünü basketbolcu ile kısa bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi. Çift ilişkini gözlerden uzak yaşıyor.

Beren Güney kimdir?

Beren Güney, 2018'de instagram hesabını açtığı günden bu yana kişisel paylaşımlarda bulunan bir instagram kullanıcısı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ona 'instagram fenomeni' yakıştırması yapıyor.Instagram profilinde 'Manken' tanımı yapılan Beren Güney, 1985 doğumlu. Beren Güney zaman zaman plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Genç mankenin vücudundaki abartılı estetik operasyonlar da dikat çekiyor.