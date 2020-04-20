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Kimyonun faydaları neler şeker hastalığını önlüyor!

Yemekleri tatlandırmak için kullandığımız kimyon, şeker hastalığını önlemede birebir. Kimyonun daha önce duymadığınız yararları haberimizde!

Kimyonun faydaları neler şeker hastalığını önlüyor!
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Akdeniz ve Güneybatı Asya mutfaklarında sıklıkla kullanılan bir baharat olan kimyon sağlık açısından önemli faydalara ev sahipliği yapıyor. Astım ve bronşitten, kolesterole; şeker hastalığından, kemik sağlığına insan vücudundaki birçok sağlık sorununa iyi geliyor. Gelin kimyonun bilinmeyen faydalarına yakından bakalım...

Astım ve bronşite iyi geliyor

Kafeinin ve zengin aromatik esansiyel yağların varlığı kimyonu, astım ve bronşit gibi solunum rahatsızlıklarından muzdarip olanlar için doğal bir ilaç konumuna getiriyor. Balgam söktürücü olarak hareket edebilir, bu da solunum yollarında biriken balgam ve mukusu gevşettiği; hapşırmak, öksürmek ve tükürmek yoluyla sistemden çıkarılmasını kolaylaştırdığı anlamına gelir.

Kolesterolü düşürür

Kimyon, vücutta yüksek kolesterol seviyelerini kontrol etmeye yardımcı olan hipolipidemik özelliklere sahiptir. Bu sayede yüksek kolesterolü düzenlemede de kimyon önemli bir besindir. 

Şeker hastalığını önler

Kimyon içerdiği biyolojik aktif bileşen olan kumin aldehit ile diyabet oluşumunda rol alan enzimleri inhibe eder ve vücutta insülin üretimini sağlayan pankreastaki beta hücrelerini koruyup, insülin düzeyini artırır. Böylece glikoz seviyesini kontrol altına alır. Şeker hastaları hemen her yemekte kullanabilir.

Anemiyi önler

Demir bakımından zengin olan kimyon, kansızlığı olanlar için günlük diyete besleyici bir katkı sunabilir. Yorgunluk, kaygı ve bilişsel arıza gibi anemi semptomlarının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Sindirimi düzenler

Kimyonun sindirim problemlerini hafifletmede faydası olduğu bulunmuştur. Kimyon gaz gidericidir, yani sizi gaz sorunlarından kurtarır. Esansiyel yağları, magnezyum ve sodyum içeriği nedeniyle, sindirimi artırır ve ayrıca sıcak suyla alındığında midenin rahatlamasını sağlar. İrritabl barsak sendromu en sık görülen gastrointestinal bozukluklardan biridir. Kimyon ekstraktının şişkinlik gibi gastrointestinal rahatsızlıkların ve IBS’nin diğer semptomlarının tedavisinde etkili olduğu ortaya kondu. Ayrıca, kimyonun aroması, ağızdaki tükürük bezlerini harekete geçirir, gıdaların sindirimini kolaylaştırır.

Bağışıklığı artırır

Demir, uçucu yağlar, C vitamini ve A vitamini dahil olmak üzere kimyondaki temel besinler, bağışıklık sistemimizi çeşitli şekillerde güçlendirir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin işlevini ve aktivitesini uyaran en güçlü antioksidanlardan biridir. Ayrıca, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser dahil; ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere birçok hastalığa yol açan serbest radikalleri etkisiz hale getirir.

Kemik sağlığı

Sağlıklı kemikler için kalsiyum çok önemlidir ve bu da kimyonda bolca bulunur. Kimyondaki kalsiyum kemik yoğunluğunun arttırılmasına yardımcı olarak osteoporozun başlamasını geciktirir.

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