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Mehmet Akif Alakurt bıçakla kendini keserek sosyal medya hesabından paylaştı!

Mehmet Akif Alakurt, kolunu bıçakla kestiği görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Alakurt, bu hareketini "Hoşuma gidiyor kendime zarar vermek" diyerek açıkladı.

Mehmet Akif Alakurt bıçakla kendini keserek sosyal medya hesabından paylaştı!
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Bir döneme damgasını vuran 'Sıla' ve 'Adanalı' gibi dizilerle akıllara kazınan oyuncu Mehmet Akif Alakurt yaptıklarıyla bir kez daha herkesi şaşırttı. Oyunculuğu bırakarak doğa ile iç içe yaşama kararı alan Alakurt Instagram hesabından kolunu kestiği anları paylaştı. 

"Hoşuma gidiyor kendime zarar vermek"

Alakurt, kendisini videoya kaydeden kişinin ''Niye yaptın bunu şimdi anlamadım?'' diye sorunca ise verdiği cevapla herkesi şoke etti. Ünlü oyuncu kolunu kesmesinin sebebini şu sözüyle açıkladı: ''Hoşuma gidiyor kendime zarar vermek.'' Alakurt'un bu hareketine tepki yağdı.

Türk kadınlarıyla ilgili sözleri olay yaratmıştı

Öte yandan Mehmet Akif Alakurt'un Türk kadınlarına sarf ettiği de çok konuşulmuştu. Alakurt, Türk kadınlarıyla ilgili paylaşımında "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve bende öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir.'' ifadelerini kullanmıştı. 

 

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