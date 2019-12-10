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Kıyafetlerden fondöten lekesi nasıl çıkar tıraş köpüğünü deneyin!

Kıyafetlerdeki çıkarması güç fondöten lekeleri çoğu kadın için büyük bir sorun. Sizin için derlediğimiz birkaç öneriyle fondöten lekelerinden kurtulacaksınız.

Kıyafetlerden fondöten lekesi nasıl çıkar tıraş köpüğünü deneyin!
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Giysilere bulaşan fondötenin yaptığı lekeler çıkarması güç bir hale girebiliyor. Yapılan birkaç basit adımla inatçı fondöten lekelerinden kurtulmanız kolay hale geliyor. Sizler için inatçı lekelerden kurtulmayı sağlayacak yöntemleri derledik. İşte fondöten lekelerine çözüm olan yöntemler!

Yağsız likit fondötenleri çıkarmak için 

Lekeyi tıraş köpüğü ile kaplayın. Burada dikkat etmeniz gereken şey jel yerine köpük kullanmaya dikkat edin. Daha sonra tıraş köpüğünü 2-3 dakika bekletin. Bekledikten sonra elinizle ya da bir bez yardımıyla lekeyi ovun.

Kuru bir havluyla lekeli kısma bastırın

Lekeyi suyla duruladıktan sonra, hafifçe kuru bir havluyla dokunarak kurulayın.

İnatçı lekeler için ispirto ekleyin

Sadece tıraş kremi ve su işinizi görmezse tıraş kremine birazcık ispirto eklemeyi deneyin. Tıraş kremi ve alkol karışımıyla lekeyi ovun ve durulayın. İlk durulamada soğuk su kullanın çünkü sıcak su, lekenin kumaşa yerleşmesine neden olabilir.

Yağ bazlı likit fondöten lekelerini temizlemek için

Öncelikle lekenin üzerini soğuk suyla ıslatın. Bulaşık deterjanını doğrudan lekenin üstüne damlatın ve birkaç dakika bekletin. Bulaşık deterjanı, katı ve sıvı yağları sökecek şekilde formüle edilmiştir ama aynı zamanda yumuşak ve naziktir. Bu nedenlerle, yağ bazlı makyaj lekeleriyle savaşmak için iyi bir seçenektir. Fondötendeki yağları parçalamak için deterjanı lekeye nazikçe yedirin. Ayrıca, yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanabilirsiniz.

Kağıt bir havluyla fazlalığı alın 

Lekeyi kaldırmak için, temiz bir bez ya da kâğıt havlu ile işlem yapılan yere bastırın. Sonra, havluyu lekeden kaldırın. Daha sonra nazikçe durulayın.

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