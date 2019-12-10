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Maydanozun faydaları neler ağız kokusunu yok ediyor!

İçerdiği A, B, C ve K vitaminleri ve demir, potasyum mineralleriyle maydanoz vücuda inanılmaz faydaları olan bir besin. İşte maydanozun bilmediğiniz yararları!

Maydanozun faydaları neler ağız kokusunu yok ediyor!
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Maydanoz içerdiği birçok faydalı vitamin ve mineralle vücudumuz için tam bir şifa kaynağı.  Bunun yanında maydanoz ağız kokusunu geçirmek için birebir. Anti-enflamatuar özelliklere sahip olmasıyla doğal bir ağrı kesici görevi üstlenmesi maydanozun vücuda en önemli faydalarından. Maydanozun faydaları bununla bitmiyor. İşte maydanozun daha önce duymadığınız yararları!

Ağız kokusunu engeller

Birkaç dal taze maydanoz çiğnemek ile kötü nefes ve ağız kokusunu azaltmaya yardımcı olur. Antibakteriyel özelliği sayesinde ağızda kötü nefese sebep olan bakterilerin gelişmesini engeller.

Ağrı kesici

Maydanoz, morlukları iyileştiren ve ağrıyı azaltan yüksek düzeyde K vitamini, C vitamini ve beta-karoten içerir. Çürükler için ev yapımı bir ilaç için, taze yaprakları ezebilir, etkilenen bölgeye sürebilirsiniz.

Bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir

Maydanoz, bağışıklık sistemini değiştirmeye yardımcı olabilir. Maydanoz esansiyel yağının, aşırı uyarılmış bir bağışıklık tepkisini bastırdığı, alerjilere, otoimmün ve kronik enflamatuar bozukluklara karşı mücadelede anahtar bir rol oynadığı bulunmuştur.

Kanser riskini azaltıyor

Maydanoz, apigenin adı verilen yüksek düzeyde bir flavonoid içerir . Apigenin sadece kayda değer anti-kanser özelliklerine sahip değil, aynı zamanda güçlü bir anti-enflamatuar ve antioksidandır. Maydanoz yemek, meme, sindirim sistemi, cilt ve prostat gibi kanserlerin risklerini azaltabilir.

Enflamasyonu giderir

Maydanoz, artritle ilişkili ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Maydanoz, öjenol adı verilen uçucu bir yağ içerir ve yapılan bilimsel çalışmalarda güçlü anti-enflamatuar ve anti-artritik özelliklere sahip olduğu ve eklemdeki şişliği önemli ölçüde azalttığı gösterilmiştir.

Kan damarlarınızı koruyun

Maydanoz, en önemli B vitaminlerinden biri olan folik asit kaynağıdır. Folik asit, homosistein azaltılmasında yardımcı olur . Homosistein vücutta doğal olarak oluşan bir amino asittir ancak kandaki yüksek seviyeler felç riskini artırarak kan damarlarına zarar verebilir.

İdrar yolu enfeksiyonlarında etkili

Maydanozun idrar söktürücü etkisi bulunuyor. Bu nedenle, böbrek taşı, safra kesesi ve idrar yolu enfeksiyonlarında yardımcıdır.

Kemik sağlığı

Maydanoz yüksek K vitamini içeriğiyle, kemik yoğunluğunu korumak, kemik kırıkları ile savaşmak için önemli bir kaynaktır. Ayrıca içerisindeki C vitamini kemiklerin etrafında destek olmak için gerekli kolejenin sentezlenmesinde yardımcı olur.

Anemi belirtilerini hafifletir

Maydanozdaki yüksek demir konsantrasyonu, demir eksikliğinden kaynaklanan aneminin tedavisine yardımcı olur. Bitkideki C vitamini, demirin daha iyi emilmesine yardımcı olur. Demir takviyesi almakta zorlanan kişilere genellikle maydanoz suyu veya çay içmeleri söylenir.

Cilt bakımı

C vitamini ve antioksidanlardan bol miktarda bulunan maydanoz, güçlü kollajen üreten ve cilt aydınlatma özelliklerine sahiptir. Bitki ciltteki lekeleri ve yara izlerini azaltmaya yardımcı olur. Maydanoz aynı zamanda yağ üretimini dengeleme kabiliyetine sahiptir ve bu nedenle sivilce için mükemmel bir çözümdür.

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