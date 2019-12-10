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Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi kapandı mı kepenk indirildi!

Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesine haciz geldiği iddia edilmişti. Subaşı bu iddialar yalanlasa da kafenin kapalı görülmesi herkesi şaşırttı.

Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi kapandı mı kepenk indirildi!
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Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesine haciz geldiği iddia edilmişti. Subaşı bu iddiaları ne kadar yalanlasa da Bebek'teki kafenin kapalı görülmesi söz konusu iddiaları yeniden gün yüzüne çıkardı.Fenomen isimden ise henüz bir açıklama gelmedi.

"KAFEDEN GELİR ELDE EDEMİYOR" İDDİASI

Şeyma Subaşı'nın kafesinin açılışına birbirinden ünlü isimler mekana gelirken 1. yıl kutlamasında ise o ünlü isimlerden eser kalmamış, Subaşı'nın kafeden gelir elde etmediği iddia edilmişti. Hatta Subaşı'nın parasız kaldığı için yeni projesi YouTube kanalını devreye soktuğunu da söyleyenler olmuştu.

Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi kapandı mı kepenk indirildi!

KEPENK İNDİRİLDİ, GÖRENLER ŞOKE OLDU 

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Bebek'teki kafesine haciz geldiği yönündeki iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Subaşı iddiaları yalanlasa da Bebek'teki kafenin kapalı görülmesi söz konusu iddiaları yeniden gün yüzüne çıkardı. Fenomen isimden henüz mekanının neden kapalı olduğuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.,

 

 

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