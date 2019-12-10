search menu
search
close

Mide bulantısı neden olur sebebi migren olabilir!

Çeşitli sebeplerden oluşan mide bulantısı yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlık olarak kendini gösterir. Mide bulantı neden oluşur? İşte nedenleri!

Mide bulantısı neden olur sebebi migren olabilir!
-A A+

Herkesin zaman zaman yaşadığı mide bulantısı, midede kasılma hissi, kusacakmış gibi olma ve iştahsızlık olarak ortaya çıkan bir rahatsızlık. Hayat kalitesini düşüren bu rahatsızlık kusma ile sonuçlanabilmekte ve kronik bir hal alabilmektedir. Önlem alınmaması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Peki mide bulantısı neden olur? İşte mide bulantısının sebepleri!

Mide Bulantısının Nedenleri

Hamilelik

Bu dönemde vücutta gelişen hormon seviyesi değişiklikleri mide bulantısına neden olabilmektedir. Aynı zamanda kadının endişeli olması ise mide bulantısı artışına neden olabilmektedir.

Beyin Fonksiyonları

Migren, menenjit, kafa travması, beyin tümörü, inme gibi beyinle alakalı hastalıklar mide bulantısına neden olabilmektedir.

Mide ve Bağırsak Sorunları

Mide fıtığı, gergin bağırsak, pankreas hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, bağırsak zarı tahrişi, virüslerin neden olduğu kabızlık ve regl mide bulantısına neden olabilmektedir.

Kulak Hastalıkları

Vertigo ve iç kulak enfeksiyonları ciddi derecede rahatsız eden mide bulantısına neden olabilmektedir. Özellikle araba tutması olarak nitelendirilen mide bulantısı iç kulak sorunları ile alakalı olmaktadır.

Gıda Zehirlenmesi

Gıda zehirlenmeleri, laktoz intoleransı, aşırı stres, ruhsal sorunlar, gerginlik, korku, yoğun kokular ve yağlı ağır yemekler de mide bulantısına neden olabilmektedir.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Enfes tadıyla büyüleyen tarif: Kestaneli tart Enfes tadıyla büyüleyen tarif: Kestaneli tart
Tatlı
Leziz mi leziz: Patlıcan kebabı tarifi! Leziz mi leziz: Patlıcan kebabı tarifi!
Yemek
En Güncel Galeriler
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Yeşim Ceren Bozoğlu'ndan şaşırtan değişim!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik mesleğiyle şoke etti!
2019 Kainat güzeli bakın kim oldu!
2019 Kainat güzeli bakın kim oldu!
Küvette poz verdi! Sosyal medyayı salladı!
Küvette poz verdi! Sosyal medyayı salladı!
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Ceren Hindistan TMS yöntemiyle hafızasını sildirdiğini itiraf etti!
Ceren Hindistan TMS yöntemiyle hafızasını sildirdiğini itiraf etti!
Önceki Haberler
İşte en etkili idrar söktücü besin!
İşte en etkili idrar söktücü besin!
Çukurun'un son bölümünde sosyal medyayı sallayan Ceren Özdemir mesajı!
Çukurun'un son bölümünde sosyal medyayı sallayan Ceren Özdemir mesajı!
İddiaları yalanlamıştı! Bebek'teki kafesi kapandı mı?
İddiaları yalanlamıştı! Bebek'teki kafesi kapandı mı?
Gribe en iyi gelen 6 mucize!
Gribe en iyi gelen 6 mucize!
Ünlü model sahilde südyensiz yürüdü! Ortalık fena karıştı!
Ünlü model sahilde südyensiz yürüdü! Ortalık fena karıştı!
Kahvaltıda değişiklik arayanlara: Yumurta pizza tarifi
Kahvaltıda değişiklik arayanlara: Yumurta pizza tarifi
Fahriye Evcen'i kahraden haber! Eşi zor sakinleştirdi!
Fahriye Evcen'i kahraden haber! Eşi zor sakinleştirdi!
Evlilik teklifi aldığı sırada hayatının en zor anlarını yaşadı!
Evlilik teklifi aldığı sırada hayatının en zor anlarını yaşadı!
Yorumlar