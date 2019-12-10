Mide bulantısı neden olur sebebi migren olabilir!

Herkesin zaman zaman yaşadığı mide bulantısı, midede kasılma hissi, kusacakmış gibi olma ve iştahsızlık olarak ortaya çıkan bir rahatsızlık. Hayat kalitesini düşüren bu rahatsızlık kusma ile sonuçlanabilmekte ve kronik bir hal alabilmektedir. Önlem alınmaması durumunda ciddi sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Peki mide bulantısı neden olur? İşte mide bulantısının sebepleri!

Mide Bulantısının Nedenleri

Hamilelik

Bu dönemde vücutta gelişen hormon seviyesi değişiklikleri mide bulantısına neden olabilmektedir. Aynı zamanda kadının endişeli olması ise mide bulantısı artışına neden olabilmektedir.

Beyin Fonksiyonları

Migren, menenjit, kafa travması, beyin tümörü, inme gibi beyinle alakalı hastalıklar mide bulantısına neden olabilmektedir.

Mide ve Bağırsak Sorunları

Mide fıtığı, gergin bağırsak, pankreas hastalıkları, safra kesesi hastalıkları, bağırsak zarı tahrişi, virüslerin neden olduğu kabızlık ve regl mide bulantısına neden olabilmektedir.

Kulak Hastalıkları

Vertigo ve iç kulak enfeksiyonları ciddi derecede rahatsız eden mide bulantısına neden olabilmektedir. Özellikle araba tutması olarak nitelendirilen mide bulantısı iç kulak sorunları ile alakalı olmaktadır.

Gıda Zehirlenmesi

Gıda zehirlenmeleri, laktoz intoleransı, aşırı stres, ruhsal sorunlar, gerginlik, korku, yoğun kokular ve yağlı ağır yemekler de mide bulantısına neden olabilmektedir.