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Bella Hadid göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle olay oldu!

Karayipler'de bir fotoğraf çekimine katılan ünlü model Bella Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan plaj kıyafetiyle sahilde yürüdü.

Bella Hadid göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle olay oldu!
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Karayipler'deki St. Bart'ta bir fotoğraf çekimine katılan Hadid, göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle sahilde yürüdü. Bu karleeri Instagram hesabından paylaşan dünyaca ünlü model Hadid, beğeni yağmuruna tutuldu. 

TRANSPARAN KIYAFETİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI 

Beyaz bir jean pantolon tercih eden 23 yaşındaki manken, transparan kıyafetini, tozpembe bir güneş gözlüğü takarak tamamladı. Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan ünlü modelin bu fotoğrafları kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

işte o paylaşım... 

Bella Hadid göğüslerinin tamamen göründüğü transparan kıyafetiyle olay oldu!

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