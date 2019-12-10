Patlıcan kebabı nasıl yapılır enfes bir tat!

Patlıcan, domates ve etin muhteşem uyumuyla patlıcan kebebı tarifine bayılacaksınız. Bu enfes tat için kebapçıya gitmenize gerek yok. Yapımı basit ve zamanınızı almayacak patlıcan kebabı tarifini sizin için hazırladık. İşte eşsiz bir tat patlıcan kebabı tarifi!

Malzemeler:

500 gram kıyma

2 adet orta boy soğan(rendelenmiş)

1/2 demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

3 adet patlıcan

3 adet kiraz domates(boş yerlere eklemek için)

Üzeri için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet yeşil biber

1 diş ezilmiş sarımsak

Nasıl yapılır?

Geniş bir kasede 500 gram kıymaya, 2 adet ince rendelenmiş kuru soğan, yarım demet maydanozu ilave edin.

2 diş ezilmiş sarımsak, 1 su bardağı ekmek kırıntısı ve 1'er çay kaşığı tuz, pul biber, kimyon ve karabiber ekleyin.

Sonra güzelce yoğurun ve yumurta büyüklüğünde kopardığınız köftelere yuvarlak şekil verin.

İki parmak kalınlığında kestiğiniz 3 adet patlıcanla köfteleri birleştirin.

Sırasıyla dizerek fırın kabına yerleştirin ve boş kalan yerleri kiraz domatesle doldurun.

Sosu için, ayrı bir kapta 1 yemek kaşığı domates salçasıyla 1 su bardağı sıcak suyu karıştırın. Üzerine 1 adet rendelenmiş domates, 1 er çay kaşığı tuz, karabiber ve son olarak 2 adet doğranmış yeşil biberle 1 diş ezilmiş sarımsak ekleyip tekrar karıştırın.

Sosu ve 1 çay bardağı suyu patlıcan ve köftelerin üzerine gelecek şekilde gezdirin ve Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika pişirin.