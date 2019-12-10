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Kestaneli tart nasıl yapılır mest olacaksınız!

Kışın en sevilen besinlerinden kestaneyle harika bir tatlı yapmaya ne dersiniz? Tadıyla ve kokusuyla büyüleyecek bu tarifin yapılışı içeriğimizde.

Kestaneli tart nasıl yapılır mest olacaksınız!
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Tadına doyum olmayan kestanenin tart hamuruyla buluşması olan kestaneli tartı bir dilim yemekle doyamayacaksınız. Leziz mi leziz bu tarifi hazırlamak çok zamanınızı almayacak. Üstelik oldukça pratik. İşte tadıyla büyüleyen kestaneli tart tarifi!

Malzemeler:

1 ölçü tart hamuru

Krema için:

2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı un
1 yumurta
3 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilya
1 tatlı kaşığı tereyağı
100 gr kestane püresi

Üzeri için:

50 gr file badem
250 gr şuruplu bütün kestane

Nasıl yapılır?

Küçük tart kalıplarına yerleştirdiğiniz hamurları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Üzerlerinde bulunan kuru bakliyatları yağlı kağıtlarla birlikte alın. Krema için, süt, un, şeker, yumurta ve vanilyayı bir tencerede karıştırıp orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan almadan 2 dakika önce tereyağını ekleyip karıştırın. Ocaktan aldıktan sonra kestane püresini ekleyip iyice karıştırın. Tart hamurlarının içlerine paylaştırın. Üzerlerine file badem serpip şuruplu bütün kestaneleri yerleştirin. Ilık servis yapın.

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