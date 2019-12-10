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Çukur'da son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekildi

Ekranların fenomen dizisi Çukur'da son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekildi. Dizide verilen mesajlar sosyal medyayı salladı.

Çukur'da son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekildi
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Ekranların sevilen dizisi Çukur'da son dönemde artan kadın cinayetlerine yönelik  dikkat çekildi. Sosyal mesajlarla dolu bir sahne izleyicilerin beğenisini topladı. Dizide son olarak hayatını kaybeden genç üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in de ismi vardı. 

Çukur'da son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekildi

BU UTANCI BÖLÜŞSEK DE PAYLAŞAMAYIZ

Çukur'un sosyal mesajlarla dolu bölümünde Ordu'da kalbinden bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki balerin Ceren Özdemir cinayetine de dikkat çekildi. "Bu utancı bölüşsek de paylaşamayız" duvar yazısının altına Ceren Özdemir'in ismi yazıldı.

Çukur'da son dönemde artan kadın cinayetlerine dikkat çekildi

NE OLMUŞTU?

Olay, 3 Aralık saat 19.30 sıralarında, Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, ders verdiği bale kursundan çıkıp, geldiği evinin önünde, ablası Gizem Özdemir'i cep telefonundan arayarak, apartmanın giriş kapısının anahtarını pencereden atmasını istedi. Abla Gizem Özdemir de pencereye çıkıp, kardeşine anahtarı attı. Kapıyı açıp binaya giren Ceren Özdemir, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı.

Kalbine ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, yere yığıldı. Çığlıklar üzerine evden çıkan abla, Ceren'i kanlar içinde buldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ceren'i, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbinden ve karnından bıçaklandığı belirlenen Ceren, hemen ameliyata alındı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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