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Bal mumu maskesi nasıl yapılır cilt yaşlanmasını geciktiriyor!

Bal mumu maskesi nasıl yapılır? Son zamanlarda adını en çok duyduğumuz güzellik maskelerinden biri olan bal mumu maskesinin faydalarını duyunca şaşıracaksınız!

Bal mumu maskesi nasıl yapılır cilt yaşlanmasını geciktiriyor!
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Cilt bakımına özen gösteren kadınların en çok tercih ettiği güzellik maskelerinden biri de bal mumu maskesidir. Özellikle son zamanlarda adını sıklıkla duymaya başladığımız bu maske cilt bakımında adeta bir mucize! Peki bal mumu maskesi nasıl yapılır? Bal mumu maskesi ne işe yarar? Merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını sizler için hazırladık. 

Bal mumu maskesinin cilde olan faydaları inanılmaz! Cilt hücrelerini yenileyen bu mucize maske, yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırıyor. Bunun yanı sıra mevcut olan kırışıklıklarında giderilmesine yardımcı olan bal mumu maskesi cildin kusursuz olmasını sağlıyor. Evde hazırlaması oldukça basit olan bu maskenin nasıl yapıldığına gelin hep birlikte bakalım. 

HAFTADA BİR KERE UYGULAMANIZ YETECEK! 

İhtiyacınız olan tek şey bal mumu ve zeytinyağı! Avucunuza saf zeytinyağını döküp yüzünüze bu yağ ile masaj yapın. Cildinizin nemlendiğini hissedeceksiniz. Ardından 3 yemek kaşığı balmumunu benmari usulü eritin. Balmumu ılık hale gelince de içine ince bir havlu ya da gazlı bez sokun, ardından bu bezi cildinize oturtun. Gözlerinizin olduğu bölgeye sürmemeye özen gösterin. 5 dakika beklettikten sonra maskeyi yavaşça yüzünüzden alın. Haftada bir kere uygulamanız yeterli olacaktır. 

 

 

 

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