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Sosyal Medya Fenomeni Gülşah Aslan TV Programı Yapmaya Hazırlanıyor

Birbirinden lezzetli yemekleriyle sosyal medya kullanıcılarının yakın takibe aldığı Gülşah Aslan lezzetli tariflerini artık TV ekranlarından paylaşacak.

Sosyal Medya Fenomeni Gülşah Aslan TV Programı Yapmaya Hazırlanıyor
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Birbirinden lezzetli yemekleriyle sosyal medya kullanıcılarının yakın takibe aldığı Gülşah Aslan lezzetli tariflerini artık TV ekranlarından paylaşacak. Instagram ve youtube üzerinden binlerce kişinin takip ettiği Gülşah Aslan “Türkan Şoray”a benzeyen blogger olarak da tanınıyor.

 Geleneksel mutfağın en güzel örneklerini ilgi çekici sunum teknikleriyle takipçilerine sunan ve birbirinden lezzetli tariflerini takipçileri ile buluşturan Gülşah Aslan, televizyon ekranlarında hazırlayacağı lezzetler içinse şimdiden hazırlık yapıyor. Mutfakta zaman geçirmeyi çok sevdiğini sık sık belirten ünlü fenomen tariflerini artık TV ekranlarından paylaşacak.

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