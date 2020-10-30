Komşusunu darp eden şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi!

Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Halil Sezai, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Hüseyin Meriç ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Tahliye edildi

Halil Sezai’nin savunmasını tamamlanmasının ardından avukatlar şarkıcının tahliye edilmesini talep etti. Mahkemenin karara bağladığı davada, şarkıcı Halil Sezai 1 yıl 11 ay 17 gün ceza aldı. Kararla birlikte bir süredir tutuklu bulunan şarkıcı tahliye edildi.

Ne olmuştu?

‘İsyan’ şarkısıyla büyük bir popülerlik kazanan Halil Sezai, İstanbul Tuzla'da 15 Eylül'de yaşlı komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış ve Emniyet’teki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Sözcü