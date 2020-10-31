Masterchef Tanya yarışmadan eleniyor mu babasının paylaşımı ifşa etti!

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye, ifşa haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Tanya'nın kaptan olduğu kırmızı takım, şimdiye kadar oynana iki dokunulmazlık oyununu kaybetti. Takımların eleme adayı ise Serhat, Tanya, Emir ve Barbaros oldu.

Babasının paylaşımı ele verdi

Pazar günü ekrana gelecek olan bölümde bir kişinin eleneceği yarışmada veda eden kişi, yarışmacının babasının paylaşımıyla çok önceden öğrenildi. Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayarak "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun" mesajını paylaştı.