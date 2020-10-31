search menu
search
close

Masterchef Tanya yarışmadan eleniyor mu babasının paylaşımı ifşa etti!

MasterChef Türkiye'den bu hafta elenecek isim sosyal medya paylaşımıyla belli oldu. Eleme adaylarından olan Tanya'nın babası, kızı için veda paylaşımı yaptı.

Masterchef Tanya yarışmadan eleniyor mu babasının paylaşımı ifşa etti!
-A A+

TV8'in reyting rekorları kıran yarışması MasterChef Türkiye, ifşa haberleriyle sık sık gündeme geliyor. Tanya'nın kaptan olduğu kırmızı takım, şimdiye kadar oynana iki dokunulmazlık oyununu kaybetti. Takımların eleme adayı ise Serhat, Tanya, Emir ve Barbaros oldu.

Babasının paylaşımı ele verdi

Pazar günü ekrana gelecek olan bölümde bir kişinin eleneceği yarışmada veda eden kişi, yarışmacının babasının paylaşımıyla çok önceden öğrenildi. Tanya'nın babası Alkan Kilityalı, sosyal medya hesabından kızının fotoğraflarını yayınlayarak "Olsun be güzelim 100.000 kişi içinden son 12'ye kalmak bizim için büyük bir gururdu. Kalbimizdesin sen bizim gururumuzsun, sen bizim gerçek şampiyonumuzsun" mesajını paylaştı.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Gözü ondan başkasını görmüyor! Didem Soydan'dan Burak Deniz itirafı! Gözü ondan başkasını görmüyor! Didem Soydan'dan Burak Deniz itirafı!
Magazin
Çiçeklerin diplerine süt dökerseniz... Çiçeklerin diplerine süt dökerseniz...
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Kendall Jenner, sütyensiz sokak stiliyle tüm bakışları üzerine çekti!
Best Model of Turkey'nin 15 yaşındaki kraliçesi tartışma yarattı!
Best Model of Turkey'nin 15 yaşındaki kraliçesi tartışma yarattı!
Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları! Hepsi aynı mesajı verdi!
Ünlü isimlerden 29 Ekim paylaşımları! Hepsi aynı mesajı verdi!
'Erotizm değil, ete olan aşkım' Nusret'ten bomba açıklamalar
'Erotizm değil, ete olan aşkım' Nusret'ten bomba açıklamalar
Hazer Amani eski eşiyle görüştü mü? Kriz büyüyor!
Hazer Amani eski eşiyle görüştü mü? Kriz büyüyor!
Önceki Haberler
Depreme İzmir'de yakalanan Portakal: Yaradana dua ettim!
Depreme İzmir'de yakalanan Portakal: Yaradana dua ettim!
Kışın üşümek istemiyorsanız...
Kışın üşümek istemiyorsanız...
Dumanı üstünde: Portakallı kek
Dumanı üstünde: Portakallı kek
Yok böyle lezzet: Fırında çıtır tavuk
Yok böyle lezzet: Fırında çıtır tavuk
Komşusunu döven şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi!
Komşusunu döven şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi!
Sosyal Medya Fenomeni Gülşah Aslan TV Programı Yapmaya Hazırlanıyor
Sosyal Medya Fenomeni Gülşah Aslan TV Programı Yapmaya Hazırlanıyor
Sonbahar depresyonunu hafife almayın!
Sonbahar depresyonunu hafife almayın!
Pandemi, ünlü türkücüyü isyan ettirdi: Çok işsizim!
Pandemi, ünlü türkücüyü isyan ettirdi: Çok işsizim!
Yorumlar