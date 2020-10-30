Portakallı kek nasıl yapılır mis gibi kokusuyla mest ediyor!

Çayın yanına iyi gidecek bir kek tarifiyle daha karşınızdayız. İçindeki soda sayesinde pofuduk ve enfes bir yapıya kavuşan portakallı limonlu keke bayılacaksınız. Yiyen herkesin bu muhteşem lezzet buluşmasına hayran kalacağından eminiz. Bu tarifin içerisine dilerseniz kuru yemiş de koyabilirsiniz. Sizi daha fazla bekletmeden portakallı limonlu kek tarifimizi paylaşıyoruz...

Portakallı kek malzemeleri:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı portakal suyu

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

2 paket vanilya

Kek kalıbını yağlamak için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Nasıl yapılır?

3 adet yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle birlikte güzelce çırpın. Ardından yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı portakal suyunu ve portakal kabuğunu ekleyin. Çırpmaya devam edin. 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 2 paket vanilyayı eleyerek harca ekleyin. Kıvam alana kadar çırpın. Yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü olarak 35 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.