Fırında çıtır tavuk nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Yağda kızartmanıza gerek kalmadan fırında çıtır çıtır bir tavuk hazırlayabilirsiniz. Sağlıklı ve bir o kadar da pratik bu tarifimize bayılacaksınız. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacak fırında çıtır tavuk tarifini çocuklar da çok sevecek. Peki fırında çıtır tavuk nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Fırında çıtır tavuk malzemeleri:

2 su bardağı ekmek kırıntısı(veya galeta unu)

2 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı un

2 adet yumurta

1/3 çay bardağı su

Tavuk parçaları için:

3 adet tavuk göğsü(600-700 g)

Hazırlanışı:

Tavuk göğüslerini orta kalınlıkta şeritler olacak şekilde kesin. Pane kaplamasını hazırlamak için ekmek kırıntılarını toz kırmızı biber, zerdeçal, tuz ve kimyonla bir kasede karıştırın ve kenara alın. İlk kaplaması için önce tavukları una bulayın. Fazla ununu hafifçe silkeleyin. Ardından 2 yumurta ve 1/3 çay bardağı suyu karıştırdığınız harca bulayın. Son olarak hazırlamış olduğunuz baharatlı pane karışımına bulayın.

Ardından yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirin. Tavuk parçaları bitene dek kaplama ve paneleme aşamalarını tekrar edin. 180 derece önceden ısıtlmış fanlı fırında 15 dakika pişirin. Ardından tavuk parçalarını ters çevirip bir 10-15 dakika daha kontrollü olarak pişirin. Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun!