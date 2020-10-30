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Sonbahar depresyonu belirtileri yorgunluk ve karamsarlık duygusu oluşuyor!

Sonbahar mevsiminde havaların soğumasıyla beraber kışa hazırlık başladı sonbahar mevsiminde depresyon belirtileri ve kurtulma yollarını bir araya getirdik!

Sonbahar depresyonu belirtileri yorgunluk ve karamsarlık duygusu oluşuyor!
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Kış mevsimine geçişte hazırlık dönemi olarak karşımıza çıkan sonbahar aylarında bazı değişimler psikolojiyi etkileyebiliyor. Güneş ışınlarının azalması ve havaların soğumasıyla beraber eve kapanış hayatımızda sosyal hayatı azaltıyor. Mutsuzluk, sinirlilik gibi durumların artması sonbahar depresyonunu ortaya çıkıyor. Peki sonbahar depresyonundan kurtulmak için ne yapmalı? “Hayatınızda yapacağınız basit değişikliklerle, hem yaşamınıza renk katmanız hem de sonbahar depresyonu ile başa çıkmanız mümkün” diyen DoktorTakvimi Uzm. Psk. Dan. Pınar Elçi, elmaelma.com okurları için sonbahar depresyonu belirtileri ve kurtulmanın yollarını sıraladı!

Yaz mevsiminin bitmesiyle açık havada geçirilen uzun, keyifli saatlere, güneşli günlere, tatillere veda ediyor, hüznün mevsimi sarı sonbahara “Hoş geldin” diyoruz. Sonbaharla beraber sadece yapraklar sararıp hava serinlemiyor, depresyon da pek çok kişinin kapısını çalıyor. Bu çerçeveden bakıldığında günlerin kısalması, sıcaklığın düşmesi, yaprakların dökülmesi, renklerin değişmesi gibi birçok faktör insanları yakından etkiliyor.

Sonbahar depresyonunun ortaya çıkmasının nedenini Elçi, şu şekilde açıklıyor: ''Sonbaharda güneş ışınları azaldığı için mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin azalır, uyku hormonu diye bilinen melatonin ise artar. Bu durum beynin kimyasının değişmesine neden olur. Bu değişim kendini enerji düşüklüğü, yorgunluk, huzursuzluk gibi durumlarla gösterir. Sonbahar depresyonu da yine bu değişimin bir sonucudur.”

Sonbahar Depresyonu Belirtileri Neler?

  • Mutsuzluk,
  • Yorgunluk, karamsarlık, huzursuzluk,
  • Uyku düzeninde bozulma,
  • İştah artışı ya da iştah kapanışı,
  • İşlerden, aktivitelerden artık keyif alınamaması,
  • Sinirlilik,
  • Cinsel enerjinin azalması,
  • Dikkati toplayamama.


Hayatınızda yapacağınız basit değişikliklerle, hem yaşamınıza renk katmanın hem de sonbahar depresyonu ile başa çıkmanın mümkün! Her sabah uyandığınızda derin bir nefes alın ve önce sağlığınız, sevdiklerinizin varlığı için şükredin. Güne sizi keyiflendirecek müziklerle başlayın. Beslenmenize dikkat edin. Karbonhidratlardan uzak durun C, D vitamini ağırlıklı yiyecekler tüketmeye çalışın. Yalnız kalmayın. Ailenizle dostlarınızla birlikte olup keyifli zamanlar geçirmeye çalışın. Kıyafetlerinize, evinize, ofisinize renkler katın.

Çalışmanıza mola verip açık havaya çıkın

Çoğunlukla kapalı yerlerde bulunuyorsanız kendinize molalar vererek açık havaya çıkın. Açık havadan ve güneş ışığından bol bol faydalanın. Film, kitap, müzik gibi seçimlerinizi olumsuz duygu ve düşüncelere taşımayanlardan yana kullanın. Tüm bunlara rağmen depresif ruh halinizde değişiklik olmuyorsa en kısa zamanda bir uzmandan destek alın.

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