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Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, o anları anlattı Yaradana dua ettim!

FOX TV'den ayrıldıktan sonra yaşamını İzmir'de sürdüren gazeteci Fatih Portakal, deprem anında yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Depreme İzmir'de yakalanan Fatih Portakal, o anları anlattı Yaradana dua ettim!
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Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'de yoğun olarak hissedilen deprem, çevre illerde de büyük paniğe neden oldu. Bazı evlerin yıkılırken çok sayıda bina da hasar gördü.

"Bu kadar şiddetli deprem görmedim"

6,6 şiddetindeki depreme eşiyle alışverişten eve döndükten sonra yakalanan haber spikeri Fatih Portakal, yaşadığı korkuyu şu sözlerle anlattı: "Bu kadar şiddetli bir deprem görmedim de yaşamadım da. Eşimle dışarıdan eve gelmiştik bir şey sallanmaya başladı ama anlam veremiyorsun. Sonradan deprem olduğunu anladık ve olduğumuzu yere çömeldik. Bir türlü kesilmedi... Kesilsin ve kendimizi dışarı atalım diye bekledik ama sallandı da sallandı. İçimden 'Yaradan bitir şunu da kendimizi dışarı atalım' dedim. Şuan da Seferihisar'da elektrik yok. Annem İzmir'de bir apartmanın 4'üncü 5'inci karında oturuyor evdeki cam eşyalar devrilmiş."

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