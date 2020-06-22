Oyuncu Hande Ataizi'nden yürek burkan Babalar Günü paylaşımı!

Babasız büyüyen ve annesinin 2. eşi ve baba dediği Hadi Çelen büyütülen Hande Ataizi, bu konuyla ilgili “Kalbimin bir tarafı kırık” diye konuşmuştu. Ataizi, Babalar Günü'nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla daha önce hiç anlatmadığı konulara değindi.

Babasını gördüğü son anı paylaştı

Güzel oyuncu dün ‘Babalar Günü’ vesilesiyle eski eşi Benjamin Harvey ve oğulları Leon’un bir karesini paylaştı. Ataizi fotoğrafın altına şu notu düştü: "Hayvanat bahçesi /Gülhane Parkı kafesler.. .Altı yaşlarında saçları kıvırcık bir kız çocuğu babasının elinden tutmuş bakınıyor etrafına .Güneşli bir günde hayvanat bahçesine getirilmiş tüm çocuklar gibi mutlu hatta yediği sandviç ekmeğine yapılmış kaşarlı tost, onun belki de hayat boyu tadabileceği en güzel lezzet olacak. Bazı anlar mecburiyetten unutulmaz."

"Bu park babamı son gördüğüm cinayet mahalli..."

"Bu park babamı son gördüğüm yer olduğu için bir nevi cinayet mahalli. İşte böyle güzel bir günün ardından terk edildim. Benim farkındalığım Leon’un doğumundan sonra baba-oğlun yakınlığını görerek başladı. Aslında benim de böyle olabilirdi. Hayal kırıklıklarımızı kendimize itiraf ederek kabullenmeliyiz. Üstüne toprak atarak değil."

"Benim gibi ruhları çözmek pek mümkün değil"

"Arkanda bıraktığın o yangın yerlerini de Gülhane Parkı’nın yanına güzelce yerleştirip, sen yine yoluna devam edersin. Belki de ilişkilerde çok hassas olmamın nedeni güven duymamaktı. İlgi göremediğimde karşı tarafı acıtmak istememin sebebi de buydu. Benim gibi ruhları çözmek pek mümkün değil. Ama yıllar seni dinginleştiriyor. Benjamin ve Leon’a baktığımda mutlu oluyorum. Amacım Leon’un bana kısmet olmamış bu sevgiyi doya doya yaşayabilmesi. Çocuklarının hayatında varlık gösteren tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun.”