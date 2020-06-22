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Ekmek mantısı nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Sofralarınızda kalan ekmekleri değerlendirerek yapabileceğiniz şahane ekmek mantısına hazır olun! İşte pratik lezzet ekmek mantısı tarifi...

Ekmek mantısı nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!
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Bugün ne pişirsem diye düşünüyorsanız, ekmek mantısı evinizdeki malzemelerle hazırlayabileceğiniz lezzetlerden. Pratikliği, hızlıca hazırlanabiliyor oluşu ve ekonomikliği gönlünüzde taht kuracak olan bu tarif, akşam yemeği sofralarınıza enfes bir alternatif olacak. Peki ekmek mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte ferahlatan lezzet ekmek mantısının yapılışı...

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı
2 adet bayat ekmek(küp doğranmış)
2 yemek kaşığı sıvı yağ
200 gram dana kıyma
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı su
1/2 demet maydanoz(doğranmış)
1 su bardağı çırpılmış yoğurt

Yapılışı:

Tereyağını tencerede eritin. Küp küp doğramış olduğunuz bayat ekmekleri ekleyip birkaç dakika kavurun ve ocaktan alın. Sıvı yağı bir tavaya alın ve kıymayı kavurun. Salçayı ekleyip iyice karıştırın. 1 çay bardağı su ekleyin, su kaynayınca doğradığınız maydanozu ekleyip karıştırın. Servis tabağına ekmekleri yerleştirin. Çırpılmış yoğurdu ve son olarak da kıymalı harcı üzerine yayın ve servis edin. Afiyet olsun!

 

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