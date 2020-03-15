search menu
search
close

Rimel kullanmanın püf noktaları neler rimelden önce kirpiklerinizi kıvırın!

Etkileyici bakışlara sahip olmak için uzun ve hacimli kirpikler şart. Kirpiklerinizin muhteşem görünmesini sağlayacak rimel tüyoları içeriğimizde...

Rimel kullanmanın püf noktaları neler rimelden önce kirpiklerinizi kıvırın!
-A A+

Uzun ve hacimli kirpiklere sahip olmak her kadının hayali. Rimel kullanırken birkaç noktaya dikkat ederek muhteşem kirpiklere siz de sahip olabilirsiniz. Elmaelma.com olarak çarpıcı kirpiklere kavuşmanızı sağlayacak püf noktaları biraraya getirdik. İşte muhteşem kirpikler için üzerinde durulması gereken püf noktaları!

Kirpik kıvırıcıyı kullanmadan önce ısıtın.

Kirpik kıvırıcınızı alın ve birkaç saniye saç kurutma makinesinin önünde tutarak kurutun. Daha sonra kirpiklerinizi kıvırın ve hacim için rimel uygulayın.

Rimelden önce kirpiklerinizi kıvırın

Kirpiklerinizi kıvırıcılar kirpikleri kıvırmak ve uzun göstermek için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Kirpiklerinizi kıvırıcıya tutturun ve birkaç saniye tutun.

Hacimli kirpikler için toz kullanın

Rimeli sürmeden önce kirpiklerinize bebek pudrası sürün. Bir kat maskara uygulayın, ardından bir göz farı fırçasıyla pudrayı kirpikleriniz hala rimel ile ıslakken uygulayın. Ardından bir kat daha maskara sürüp bitirin.

Kuruyan rimele solüsyon

Rimeliniz kurumuşsa veya yumuşamışsa, maskara tüpüne birkaç damla göz damlası veya solüsyon ekleyin. Kuruluğu geçirmek için de maskara tüpünü sıcak suya daldırabilirsiniz.

Rimel sürerken gözlerinizi kırpın

Rimel uyguladığınızda, rimelin ucunu kirpikleriniz üzerinde yukarı ve aşağı hareket ettirmek yerine, rimeli sabit tutun ve gözlerinizi kırpın. Bu, maskaranın kirpiklere eşit bir şekilde sürülmesine yardımcı olacak.

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Muhteşem lezzet: Lazanya tarifi Muhteşem lezzet: Lazanya tarifi
Yemek
İran'da mahsur kalan oyuncu soluğu doğada aldı! İran'da mahsur kalan oyuncu soluğu doğada aldı!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Diva'nın hamamda çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
Diva'nın hamamda çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
8 ay hiç şampuan kullanmayan kadının son haline bakın!
Türkiye'nin konuştuğu isim Serenay'ın annesinin mesleği şaşırttı!
Türkiye'nin konuştuğu isim Serenay'ın annesinin mesleği şaşırttı!
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Son hali inanılmaz! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Dakikada kazandığı parayla servetini katlıyor aylık kazancı olay oldu!
Dakikada kazandığı parayla servetini katlıyor aylık kazancı olay oldu!
Önceki Haberler
Meryem Uzerli: Yerlerin dibine kadar indim!
Meryem Uzerli: Yerlerin dibine kadar indim!
Eliz Sakuçoğlu bikinili pozlarıyla mest etti!
Eliz Sakuçoğlu bikinili pozlarıyla mest etti!
İşte virüslerden koruyan doğal kolonya tarifi!
İşte virüslerden koruyan doğal kolonya tarifi!
Nihat Doğan'dan Ece Erken'e olay gönderme!
Nihat Doğan'dan Ece Erken'e olay gönderme!
Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!
Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk paylaşım!
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra ilk paylaşım!
Hamile olduğu iddia edilmişti! Hanife kafa karıştırdı!
Hamile olduğu iddia edilmişti! Hanife kafa karıştırdı!
Şeyma ve sevgilisi Guido'ya karantina şoku!
Şeyma ve sevgilisi Guido'ya karantina şoku!
Yorumlar