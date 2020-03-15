Rimel kullanmanın püf noktaları neler rimelden önce kirpiklerinizi kıvırın!

Uzun ve hacimli kirpiklere sahip olmak her kadının hayali. Rimel kullanırken birkaç noktaya dikkat ederek muhteşem kirpiklere siz de sahip olabilirsiniz. Elmaelma.com olarak çarpıcı kirpiklere kavuşmanızı sağlayacak püf noktaları biraraya getirdik. İşte muhteşem kirpikler için üzerinde durulması gereken püf noktaları!

Kirpik kıvırıcıyı kullanmadan önce ısıtın.

Kirpik kıvırıcınızı alın ve birkaç saniye saç kurutma makinesinin önünde tutarak kurutun. Daha sonra kirpiklerinizi kıvırın ve hacim için rimel uygulayın.

Rimelden önce kirpiklerinizi kıvırın

Kirpiklerinizi kıvırıcılar kirpikleri kıvırmak ve uzun göstermek için özel olarak tasarlanmış bir araçtır. Kirpiklerinizi kıvırıcıya tutturun ve birkaç saniye tutun.

Hacimli kirpikler için toz kullanın

Rimeli sürmeden önce kirpiklerinize bebek pudrası sürün. Bir kat maskara uygulayın, ardından bir göz farı fırçasıyla pudrayı kirpikleriniz hala rimel ile ıslakken uygulayın. Ardından bir kat daha maskara sürüp bitirin.

Kuruyan rimele solüsyon

Rimeliniz kurumuşsa veya yumuşamışsa, maskara tüpüne birkaç damla göz damlası veya solüsyon ekleyin. Kuruluğu geçirmek için de maskara tüpünü sıcak suya daldırabilirsiniz.

Rimel sürerken gözlerinizi kırpın

Rimel uyguladığınızda, rimelin ucunu kirpikleriniz üzerinde yukarı ve aşağı hareket ettirmek yerine, rimeli sabit tutun ve gözlerinizi kırpın. Bu, maskaranın kirpiklere eşit bir şekilde sürülmesine yardımcı olacak.