Sunucu Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'da teknede uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, bu skandalın ardından kamuoyunun tepkisini çekmişti. Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından da terk edilmişti.

Yeni sevgilisiyle ev alışverişine çıktı

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; hakkında ‘hayasızca davranışta’ bulunmak suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, önceki gün yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum’da objektiflere takıldı. İkili, Midtown AVM’de evleri için alışveriş yaptı.

Bodrum’da inziva hayatı yaşayan 52 yaşındaki sunucu, üç yıldır İstanbul’a gelmemişti.