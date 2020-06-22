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Sunucu Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi!

2017 yılında öz yeğeniyle yaşadığı ilişkiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Murat Başoğlu, yeni sevgilisiyle Bodrum'da ev alışverişi yaparken görüntülendi.

Sunucu Murat Başoğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi!
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Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'da teknede uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, bu skandalın ardından kamuoyunun tepkisini çekmişti. Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından da terk edilmişti. 

Yeni sevgilisiyle ev alışverişine çıktı

Hürriyet gazetesinden Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; hakkında ‘hayasızca davranışta’ bulunmak suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, önceki gün yeni sevgilisiyle birlikte Bodrum’da objektiflere takıldı. İkili, Midtown AVM’de evleri için alışveriş yaptı. 

Bodrum’da inziva hayatı yaşayan 52 yaşındaki sunucu, üç yıldır İstanbul’a gelmemişti.

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