Cildin sıkılaşması için ne yapılmalı gül suyu ve soda kullanın!

Herkesin hayali olan sıkı ve genç bir cilde kavuşmak, hayatımızda yapacağımız küçük değişikliklerle hiç de zor değil. Düzenli spor ve egzersiz yapmak, cilt bakımını ihmal etmemek ve bol bol su içmek pürüzsüz bir cildin ipuçlarından bazıları. Peki sıkı ve genç görünen bir cilt için başka neler yapılmalı? İşte cilt sıkılaştırma yöntemleri!

Pürüzsüz bir cilt için bol su

Su tüketmek cilt sağlığı için asla es geçilmemesi gereken bir nokta. Cildinizin pürüzsüzlüğünü korumak için bol su tüketmeniz gerekir. Su cildinizi iyileştirir ve sağlığını korur.

Sıkılaştırıcı kremler

Cildiniz sağlıklı, sıkı ve genç görünmesi için kolojenlere ihtiyacı vardır. Kolojen aynı zaman da dokuların elastikiyetini korumalarına yardımcı olur. Bu nedenle kolojen üretimini arttıracak kremler ve sıkılaştırıcı özelliğe sahip yağlar kullanabilirsiniz. Özellikle üzüm çekirdeği yağı cildi sıkılaştırıcı özelliğinden dolayı cildin toparlanmasına yardımcı olur.

Düzenli egzersiz yapın

Cildinizi sıkılaştırmanın en önemli yollarından biri de spor yapmaktan geçiyor. Vücut ağırlığınız koruyup, sağlıklı beslenerek düzenli olarak egzersiz yaptığınızda tüm vücudunuz sıkılaşmaya başlar.

Gül suyu ve sodanın gücüne inanın

Gül suyu ve soda cildinizi sıkılaştırmanız için etkili ve doğal ürünlerdir. Gül suyu ile her gün cildinize tonik uygulayabilir veya soda ile yıkayabilir ya da cildinizi temizleyebilirsiniz.

Cildinize masaj yapın

Cildinize masaj uygulayarak kan akışını arttırabilir ve cildi yaşlanmaya karşı tepki uyandırmaya yardımcı olabilirsiniz. Bir miktar cilt sıkılaştırıcı krem ile cildinize muhakkak aşağıdan yukarı olacak şekilde masaj yapın. Bu işlem kremin etkilerini arttırırken cildinizin de sıkılaşmasını sağlar.