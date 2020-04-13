Altın çileğin faydaları neler yaşlanmayı önlüyor!

Ana vatanı Güney Amerika olan altın çilek, İnka eriği olarak da biliniyor. Karoten B1, B2, B3 ve C vitaminleri açısından oldukça zengin olan altın çilek erken yaşlanmayı önlüyor. Ayrıca altın çilek antioksidan deposu olması sayesinde diyabet hastalığına da oldukça iyi gelmektedir. Altın çilek meyvesinin faydaları bunlarla da sınırlı değil. Gelin altın çileğin bilinmeyen faydalarına birlikte bakalım!

İşte altın çileğin daha önce hiç duymadığınız faydaları...

- Güçlü antioksidan içeriği sayesinde hücreleri yeniler. Bu sayede yaşlanmanın önüne geçer.

- Dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesidir.

- Kilo vermek isteyenlerin tüketmesi gereken besinlerden biridir.

- Diyabet (şeker) hastalarına faydalı olduğu kanıtlanmıştır.

- Antioksidan açısından zengindir.

- Kalp, verem ve idrar yolu rahatsızlıklarının tedavisinde yardımcı olarak önerilir.

- C, B1, B2, B3 ve karoten gibi vitamin ve mineraller bakımından çok zengin bir meyvedir.

- Potasyum değeri oldukça yüksektir.

- Kalsiyum açısından zengindir ve bu nedenle okul öncesi çocukların gelişimi için önerilmektedir.

- Metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.

- Kan dolaşımını düzenlemede pozitif etkileri vardır.

- Kalorisi azdır. Sindirim sistemindeki parazitleri yok etmeye yardımcı olur.

- Cildi güneşten korumada ve cilt kanseri tedbir olarak deri gerici özelliği olduğundan, yaşlanmayı geciktirmeye yardımcı olur.

- Kanda bulunan fazla ürik asitin atılmasına yardımcıdır.

- İçerisinde 8 ayrı alkolid bulunmaktadır. Bu alkolidler bitkisel kökenli ilaçların yapımında kullanılmaktadır.

- Kanı arındırmaya ve görme sinirlerini yapılandırmaya yardımcı olur.

- Prostat ve solunum yolu hastalıklarının tedavisinde olumlu etkileri olduğu gözlenmiştir.