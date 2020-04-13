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Yusuf Güney kimdir Süleyman Soylu'nun hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı!

çişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını duyan Yusuf Güney istifanın ardından Soylu'ya destek için hiç görülmeyen bir fotoğrafını paylaştı.

Yusuf Güney kimdir Süleyman Soylu'nun hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı!
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini söyledi. Bu kararın ardından çoğu ünlü isim sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu istifayı onaylamamasını istedi. Bu isimlerden biri de Yusuf Güney'di. Güney, Süleyman Soylu'nun hiç görülmemiş bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü şarkıcı '' Yorgunluktan bitap düşmüş onca ses gürültüye tehlikeye rağmen kendinden geçmişti Bakanımız, içim parçalanmıştı. Bir gün hak etmediği bir durum ile karşılaşırsa bizzat sizler de görün diye sakladığım bir fotoğraftır'' diyerek paylaşım yaptı. Güney'in paylaşımına beğeni yağdı. 

Hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı 

Yusuf Güney sosyal medya hesabından kendi çektiği bir fotoğrafı ilk kez paylaştı! Güney paylaşımında şunları yazdı: ""Bu ülke için canını dişine takmış makamının keyfini sürmek yerine tüm zamanını yurdun dört bir köşesinde milletine adamış ve görevini layiğiyle yapan sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifasını şahsım adına kabul etmiyorum. Sebebi ne olursa olsun sayın Cumhurbaşkanımızdan gereğinin yapılmasını ve istifayı kabul etmemesini rica ediyorum... Fotoğrafı (Yıllar önce helikopterle Hakkari'nin üst bölgelerinden birine giderken bizzat kendim çekmiştim.)

''Bizzat sizler de görün diye sakladığım fotoğraftır''

Yorgunluktan bitap düşmüş onca ses gürültüye tehlikeye rağmen kendinden geçmişti Bakanımız, içim parçalanmıştı. Bir gün hak etmediği bir durum ile karşılaşırsa bizzat sizler de görün diye sakladığım bir fotoğraftır... Kardeşlerim sayın Cumhurbaşkanımızın profilini yorum mesaj yağmuruna tutalım herkes istifayı kabul etmeyiniz hashtagi adı altında yapsın lütfen."

İşte o paylaşımı... 

Yusuf Güney kimdir Süleyman Soylu'nun hiç görülmemiş fotoğrafını paylaştı!

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