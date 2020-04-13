Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili paylaşım dünkü çayı demledik!

İçişleri Bakanlığınca Cuma gecesi saat 24.00'ten itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağı duyan vatandaşlar, dün toplu olarak marketlere ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Vatandaşların bu hamlesine kısa sürede tepki yağarken bir tepki de Gamze Özçelik'ten geldi. Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik'' diyerek adeta vatandaşlara ders verdi. Özçelk'in paylaşımı beğeni rekoru kırdı.

''Çayımız olmadığı için dünkü çayı yeniden demledik''

Yıllarca oyunculuk yaptıktan sonra kendini kurduğu yardım derneğine adayan Gamze Özçelik, vatandaşların market ve fırınlara hücum etmesine şu sözlerle tepki gösterdi: "Evimizde çay kalmadığında dünkü çayı yeniden demledik. Bu aklıma Afrika'nın çöllerinde, yer sofrasında bir sallama çay poşetini birkaç kişi paylaşmamızı getirdi. Korkmayalım. Yokluğu paylaşmamız bize insan olduğumuzu, aciziyetimizi ve birlik, beraberliği hatırlatır. O yüzdendir yolu hep özleyişim..." dedi.

İhtiyaç sahiplerine 600 bin bütçe ayırmıştı

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınında dolayı işsiz kalan, kiralarını ve faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara yardım edeceklerini söylemişti. İhtiyaç sahipleri için ilk etapta 600 bin TL ön bütçe ayırdıklarını duyuran Özçelik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: "Bugünleri devletimiz, sağlık çalışanlarımız ve tüm insanımızla birlik olarak atlatacağız inşallah. Bu zor günlerde Umuda Koşanlar Derneği olarak işsiz kaldığını, kirasını ve faturalarını ödemekte zorlandığını tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimiz için ilk etapta 600 bin TL olan ön bütçeyi ayırdık. Bağışçılarımızın desteği ile çok daha artacağını düşündüğümüz bu yardımın tüm kardeşlerimize umut olması duasıyla yola çıktık. Önümüzdeki birkaç güç içinde işleyişini duyuracağımız çalışma için beklemede kaldın"

İşte Özçelik'in ders niteliğinde paylaşımı...