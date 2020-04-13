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Sosyetik güzel Eda Taşpınar dışarı çıkamayınca çatıda güneşlendi!

Dünyayı etkileyen koronavirüs yüzünden evden çıkamayan Eda Taşpınar, güneşlenmek için çatıya çıktı. Taşpınar, güneşlendiği anları takipçileriyle paylaştı.

Sosyetik güzel Eda Taşpınar dışarı çıkamayınca çatıda güneşlendi!
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Her daim bronz teniyle bilinen sosyetik güzel Eda Taşpınar'ı güneşlenmekten koronavirüs dahi alıkoyamadı. Ölümcül salgın nedeniyle evden çıkamayan Taşpınar, bikinisini giyip evinin çatısına uzanarak güneşlendi. 

Evden çıkamayınca çatıda güneşlendi

Son olarak yediği çekirge yemeğiyle gündeme gelen Eda Taşpınar, güneşli havayı fırsat bildi, kendini çatıya attı. Her yaz saatlerce güneşin altında uzanarak bronzlaşan Taşpınar, bu sefer de Rumelihisarı'ndaki dairesinin çatısına çıkarak bronzlaştırıcı yağlarını sürüp güneşlendi. Taşpınar, bu hallerini de Instagram'ın hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı.

 

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