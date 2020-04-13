Ev yapımı bulaşık deterjanı nasıl yapılır çamaşır sodasından faydalanın!

Temizlik için sık sık kullandığımız kimyasal maddeler cilde zarar verebiliyor. Bunun yanında doğayı da tahrip eden kimyasallar içerdiği söyleniyor. Hem doğayı hem cildinizi koruyabileceğiniz doğal ürünlerden oluşan bir bulaşık deterjanı yapmak mümkün. Doğal bulaşık deterjanını hazırlamaksa oldukça kolay! Gelin, evde doğal bulaşık deterjanı nasıl yapılır bir göz atalım!

Malzemeler:

1 su bardağı çamaşır sodası

2 su bardağı limon tuzu

1/2 su bardağı kaya tuzu

1 su bardağı karbonat

1 su bardağı boraks

20-30 damla limon yağı

Hazırlanışı:

Önce tüm kuru malzemeleri bir kapta iyice karıştırın. Ardından limon yağını ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız karışımı bölüp buz kalıplarına doldurup oda sıcaklığında 24 saat kurumasını bekleyin. Bu süre sonunda tablet haline gelmiş bulaşık makinesi deterjanı elde etmiş olacaksınız.